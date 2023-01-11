Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретики

Далеко не каждой хозяйке удается приготовить вкусные драники, которые будут румяными и сочными.

Как правильно приготовить драники / Instagram

Практически в каждой семье хозяйки время от времени готовят драники. Это то простейшее блюдо, для приготовления которого нужно минимум ингредиентов, они еще и являются достаточно дешевыми.

Казалось бы, у каждой хозяйки могут быть свои секретики, та и это такое простое блюдо, которое невозможно испортить. Однако это не так. Далеко не каждый может приготовить сочные драники с румяной хрустящей корочкой.

Мы разобрались, как правильно готовить это блюдо и на что важно обращать внимание, чтобы все попросили добавки после того, как попробуют ваши драники.

Какой выбрать картофель

В первую очередь вам необходимо выбрать правильные ингредиенты для приготовления драников. Как всем известно, главным из них в этом блюде является картофель. Но подойдет для этого блюда не каждый сорт.

Отличным вариантом станет картофель с повышенным содержанием крахмала. Смело можно брать крепкую картошку с шершавой кожурой и желтоватой серединкой. А вот молодой картофель совсем не подойдет для драников, потому что в нем очень маленькое содержание крахмала.

Однако тут на помощь может прийти крахмал, купленный в магазине. Вы можете добавить всего 1-2 столовых ложки и драники уже лучше будут держать форму.

Как натирать картофель

Многие хозяйки не хотят долго заморачиваться с драниками и натирают картофель на крупной терке. Однако это ошибка, ведь тогда с большой вероятностью готовое блюдо будет сухим.

Лучшим вариантом станет натирание на мелкой терке. Важно делать это по очереди с луком, тогда картофель не потемнеет. Также можно перекрутить все в комбайне или мясорубке.

Нужно ли добавлять муку

Если вы уверены в том, что в вашей картошке очень много крахмала и драники даже без муки будут хорошо держать форму, то этот ингредиент можно не добавлять.

Однако, если вы считаете, что смесь получилась слишком жидкая, то можно добавить муку. Но лучше не использовать больше, чем 1-2 столовых ложки. Дело в том, что большое содержание муки может сделать ваши драники "резиновыми".

Как правильно жарить драники

После того как вы подготовили смесь для драников, добавили туда необходимые специи (можно добавить для вкуса 1 столовую ложку сметаны), драники можно смело начинать жарить.

Лучшей сковородой для жарки драников станет чугунная или керамическая. Если у вас таких нет – не беда. Главное, чтобы сковорода была хорошо разогретой. Жарить драники нужно на растительном масле. Его должно быть столько, чтобы картофельная смесь была покрыта наполовину. Тогда драники получатся румяными, сочными и хрустящими.

Картофельные оладьи нужно жарить на каждой стороне всего по несколько минут – до появления румяной корочки. По готовности желательно промокнуть драники бумажными салфетками, чтобы убрать ненужный жир.

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