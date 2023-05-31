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Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивит

Елизавета Бельмас
31 мая 2023, 16:00 обновлено 31 мая, 16:09
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Блестящие волосы - желание многих женщин. Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы волосы блестели и радовали свою обладательницу.
Как придать блеск волосам
Как придать блеск волосам / коллаж: Главред, фото: instagram elvira_afanaseva099/keratin_botox_sol

Сияние волос - признак хорошего ухода за своей красотой. Однако мало кто знает, как придать волосам блеск и что делать, если вы потеряли его.

Что нужно сделать чтобы волосы блестели - важные "внутренние" правила

Как и любая внешняя красота, блеск волос зависит от внутреннего состояния организма. На блеск волос можно повлиять изнутри. Сделать это достаточно просто, необходимо пить достаточно большое количество воды, защищать волосы от температур и солнца. Также необходимо вовремя удалять посеченные кончики и очищать волосы. В том случае, если нет времени делать домашние средства, можно использовать косметические - кондиционеры, маски, спреи.

Как придать блеск волосам в домашних условиях - рецепт домашнего средства

Для тех, кто располагает временем и силами, есть рецепт домашней маски для придания волосам блеска. Нужно смешать столовую ложку меда, чайную ложку лимонного сока и столовую ложку оливкового масла. Данную смесь необходимо нанести на всю длину волос от корней до кончиков на 30 минут. Такое средство наполнит и сухие кончики и придаст блеск всей длине волос.

Что делать если волосы не блестят - причина явления

Чаще всего блеск волос пропадает при неправильном уходе, а именно - неправильной сушке волос.

Важно знать, что волосы нельзя сушить сразу после того, как их вымыли. Влагу должно хорошо впитать полотенце, после чего они должны подсохнуть естественным путем на протяжении 10 минут.

В мокром состоянии волосы очень хрупкие, именно в этот момент они ломаются чаще всего.

Смотрите видео о правилах ухода за волосами:

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