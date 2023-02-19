Как превратить волосы в жидкий шелк: 4 копеечных домашних маски для волос из яиц

Яичная маска, приготовленная в домашних условиях, не уступает по качеству магазинной, а во многом даже превосходит разрекламированные косметические продукты.

Как правильно делать маску из яйца для волос / pexels.com

Маски для волос из яйца готовят с незапамятных времен – польза этого продукта для организма при употреблении в пищу неоценима, поэтому и экспериментировали с использованием белка и желтка в косметических целях крайне охотно. К тому же у яйца есть одно преимущество – при всей его пользе, стоимость домашних масок для волос на его основе составляет сущие копейки.

Правда, однозначно ответить на вопрос "Что лучше для волос белок или желток" практически невозможно – обе части яйца имеют свои преимущества для локонов. К примеру, яичный белок содержит витамин Н, более известный, как биотин. Этот микроэлемент отвечает за синтез естественного коллагена. И хоть белок в чистом виде в яичных масках для волос используют нечасто, он имеет важную функцию – регулирует и балансирует полезные вещества в организме, и стимулирует рост волос.

Как яичный желток влияет на волосы косметологам, трихологам и тем, кто уже экспериментировал с этим ингредиентом для изготовления домашней косметики, давно известно – витаминный коктейль, состоящий из витаминов А, Е, D и группы В, питает сухие и ломкие волосы, склонные к выпадению. Полезные вещества, которые содержатся в желтке, стимулируют кровообращение кожи головы, что способствует росту волос и их восстановлению, если локоны повреждены воздействием краски или прямых солнечных лучей.

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Как правильно делать маску из яйца для волос: 4 копеечных рецепта

Прежде чем приступить к изготовлению маски для волос из яйца, запомните два важных правила: использовать исключительно свежие продукты, и не заготавливать маску впрок. Средство необходимо наносить на волосы сразу после приготовления.

Яйца + мед

Состав: 2 яичных желтка, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. растительного масла (оливкового или кокосового).

Отделить желтки от белков и слегка нагреть на водяной бане до комфортной температуры (следите, чтобы яйцо не свернулось). Добавьте мед и масло, вымешивайте до однородности. Готовую маску нанести на час на волосы, затем смыть теплой водой и натуральным шампунем. Маска для волос из яйца и меда имеет увлажняющий и питательный эффект для волос. Ее можно использовать в качестве профилактической меры от ломкости и сухости.

Что делает яйцо с волосами / pexels.com

Яйца + репейное масло

Состав: 2 яйца, 2 ст. л. репейного масла, 50 мл кефира (четверть стакана).

Все ингредиенты необходимо использовать при комнатной температуре. Вилкой или венчиком взбейте яйца до образования густой светлой пены. Добавьте масло и кефир, аккуратно размешайте. Маска для волос из яйца от выпадения готова! Теперь нанесите ее на локоны под пищевую пленку и полотенце, массируя кожу головы. Держать яйцо на волосах необходимо час, затем – смыть водой и шампунем. Такая маска стимулирует волосяные луковицы, помогает от выпадения волос и добавит шевелюре густоты.

Яйцо + лимон

Состав: 1 яйцо, 100 мл кефира (половина стакана), сок половины лимона (свежевыжатый).

Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости, и нанесите их на кожу головы. Также распределите средство по всей длине волос, "расчесывая" пряди руками. Маску для волос с яйцом и лимоном советуют смывать прохладной водой через час после нанесения. Она насыщает волосы полезными микроэлементами. Наибольший эффект она оказывает на жирные волосы – голову мыть понадобится реже, а локоны при этом будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

Как пользоваться яйцом для волос / pexels.com

Яйцо + желатин

Состав: 1 яйцо, 1 ст. л. желатина, 50 мл теплой воды (четверть стакана).

Разведите желатин в теплой воде до полного растворения. Взбейте яйцо венчиком до образования светлой однородной пены. Перемешайте с желатином, нанесите маску по всей длине. Особое внимание стоит уделять кончикам волос – если они секутся, использование маски 1-2 раза в неделю поможет противостоять этой проблеме. Смывать яичную маску с желатином нужно через 20 минут – сперва просто теплой водой, затем водой с шампунем.

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