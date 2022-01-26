Как преодолеть бессоницу - действенный лайфхак от доктора Комаровского

Комаровский рассказал, как преодолеть бессонницу / УНИАН

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский озвучил способ, который помогает побороть бессонницу.

На своей странице в Instagram он рассказал, что для быстрого засыпания необходимо, чтобы ноги были теплыми.

"Оказывается, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, - это холодные ноги", - сказал Комаровский.

Также, по его словам, ученые выяснили, что даже при температуре около 23 градусов у многих людей мерзнут ноги. Поэтому он советует надевать на ночь носки.

"Общее время сна у людей в носках в среднем на 32 минуты дольше чем у тех, кто спит без носков, так как первые засыпают на 7,5 минут быстрее", - подчеркнул Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский рассказал, как комфортно летать в самолете с детьми.

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