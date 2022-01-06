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Как прекратить заедать стресс: достаточно выполнить всего 5 шагов

6 января 2022, 05:50

Если постоянно заедать стресс едой, вы можете навредить не только фигуре, но и физическому и психическому здоровью в целом.

еда, питание, похудение
Перееданием люди часто пытаются компенсировать эмоциональные проблемы / bb.lv

Поссорились с кем-то и решили "заесть проблему" кусочком торта? Сильно устаете на работе и каждый вечер "расслабляетесь" в компании коробки пончиков? В любой стрессовой ситуации рука так и тянется к холодильнику? Тогда возможно стоит задуматься, нет ли у вас привычки заедать стресс.

Заедание стресса вредно не только для вашей фигуры, но и для физического и психического здоровья в целом.

По словам психолога Евгении Стрелецкой все проблемы с питанием можно отнести к одной из трех категорий расстройств.

  1. Ограничительные расстройства пищевого поведения: анорексия, булимия, орторексия, компульсивные переедания.
  2. Эмоциональные переедания.
  3. Неправильные пищевые привычки, которые могут привести к ожирению.

И лишь в одной из этих групп – неправильных пищевых привычках – во время борьбы с проблемой нужно акцентировать внимание на правильном питании и тщательном выборе того, что и когда вы едите. Но в первых двух случаях нельзя помочь только диетами и рациональным питанием. Ведь они связаны с эмоциональной составляющей, и борьба с проблемой будет основываться на работе именно в этой плоскости.

В основе эмоционального переедания лежит сильный стресс – человек пытается компенсировать эти негативные эмоции, и не находит ничего лучше, как просто заесть их чем-нибудь вкусненьким. Именно о том, как преодолеть эмоциональное переедание и прекратить заедать стресс, говорится в этой статье.

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5 шагов, которые помогут прекратить заедать стресс:

1. Позволяйте себе испытывать злость

Вам часто хочется заесть стресс, когда вы не позволяете себе проявлять определенные эмоции, прежде всего – злость. Люди, страдающие от этой проблемы, по большей части добродушны и стараются со всеми хорошо обращаться. И даже в тех случаях, когда злость является абсолютно оправданной, они сдерживают ее в себе. Но эта эмоция не может просто "испариться" сама по себе – ее сдерживание вызывает сильный стресс. И вы даже не успеете опомниться, как рука сама потянется к холодильнику.

Прислушайтесь к тому, как чувствуете себя в тех или иных ситуациях. Нужно осознать, что злость – это абсолютно нормальная естественная эмоция, и позволить себе ее чувствовать.

2. Боритесь с чувством вины

Еще одним спусковым крючком для заедания стресса является чувство вины. Поэтому, чтобы побороть проблему с перееданием, нужно научиться это чувство распознавать и выработать в себе привычку не действовать под его влиянием. Из этого следует еще и третье правило…

3. Учитесь говорить "нет" без зазрения совести

К примеру, вас кто-то попросил об услуге, которую вы не хотите выполнять. Но на вас давит чувство вины и появляются мысли "как это я могу отказать в такой ситуации?" Научиться отказывать довольно трудно, но заветное "нет" – это первый шаг к выработке "иммунитета" против постоянного чувства угрызений совести.

Чувство вины не должно руководить вашими решениями. Лишь когда вам удастся побороть его проявления, вы будете принимать решения, как действовать в тех или иных ситуациях, более логично и взвешенно. То есть суть не в том, чтобы всем подряд отказывать в помощи, а в том, что ваше "да" или "нет" будет лишь вашим решением, не продиктованным виной перед кем-то.

4. Выделите себе время на отдых

Люди, привыкшие заедать стресс, часто упускают момент, когда они устали и нуждаются в отдыхе. Ведь отсутствие или недостаток отдыха они компенсируют едой. Поэтому, нужно выделять в своем графике время, когда вы просто расслабляетесь и ничего не делаете.

5. Научитесь распознавать голод и придерживайтесь режима питания

Лишь после того, как вы проработаете первые четыре пункта, можно будет начинать налаживать само питание.

В первую очередь научитесь распознавать чувство голода и сытости. Задавайте себе вопрос, действительно ли вы сейчас хотите есть, потому что вы голодны? Или может быть вашему организму не хватает чего-то другого, и он пытается это компенсировать таким образом?

Хотите избавиться от привычки переедать? Тогда стоит приучить себя соблюдать правильный режим питания. Ваши отговорки типа "так рано не хочется есть, выпью только кофе" и "некогда оторваться от работы, чтобы пообедать" потом достаточно сильно ударят как по здоровью пищеварительной системы, так и по фигуре и эмоциональном состоянии. Ибо организм, не получивший достаточное количество энергии в течение дня, обязательно захочет компенсировать это. И вы не опомнитесь, как за ужином на вашей тарелке окажется чуть ли не пол холодильника.

Итак, какие выводы стоит из этого всего сделать. Когда вы пытаетесь преодолеть заедание стресса, то своим "врагом" видите именно еду. Но еда в случае эмоционального переедания – это лишь объект, который помогает снять стресс, и направлять свою борьбу на него означает "сражаться с ветряными мельницами". На самом деле проблема скрывается в усталости, стрессе и неправильном образе жизни.

Стоит понимать, что у разных людей может быть разный объект, с помощью которого они пытаются приглушить ощущение стресса. Например, это может быть алкоголь. В таком случае тоже стоит направить свои усилия на изменение ситуации, вашего эмоционального состояния и жизни в целом – тогда и потребность в таком объекте отпадет.

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