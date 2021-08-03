Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому

Неучастие в профилактических мероприятиях может существенно повлиять на медицинские, психические и финансовые аспекты вашей жизни / Reuters

Хотя большинство людей часто посещают врача в детстве, регулярные посещения доктора по-прежнему важны с возрастом.

Многие взрослые не проходят медосмотр до тех пор, пока не разовьется кризис. А поскольку хроническое заболевание имеет тенденцию к ухудшению со временем, чем дольше оно остается незамеченным, тем хуже будет исход, пишет Mindbodygreen.com.

Неучастие в профилактических мероприятиях может существенно повлиять на медицинские, психические и финансовые аспекты вашей жизни. Никогда не рано начинать планировать свое здоровье с возрастом.

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Знание, с чего начать, может показаться сложным, но этот график проверки состояния здоровья может помочь вам отслеживать, что и когда проходить тестирование, чтобы оставаться здоровым.

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Этот график проверки здоровья, основанный на национальных рекомендациях и опыте врача-натуропата, специализирующегося на предотвращении риска для здоровья, охватывает базовые тесты, рекомендуемые на каждом этапе жизни для среднего здорового человека с низким уровнем риска.

Вы можете использовать его, чтобы управлять своим здоровьем и помогать заботиться о ваших детях, родителях и других близких. Обязательно поговорите со своим врачом о подходящей частоте в зависимости от ваших личных факторов риска.

Обратите внимание: в этой статье упоминаются тесты, специфичные для мужчин и женщин.

Начиная с 1 года (или после появления первого зуба):

Чистка зубов

Для поддержания оптимального здоровья полости рта Американская стоматологическая ассоциация рекомендует регулярный стоматологический осмотр и чистку дважды в год или с периодичностью, определяемой вашим стоматологом в зависимости от текущего состояния здоровья полости рта и истории болезни.

Возраст от 3 до 5 лет

Проверка зрения

Целевая группа профилактических услуг США рекомендует проверять зрение всем детям хотя бы один раз в возрасте от 3 до 5 лет. Основываясь на результатах обследования, вы можете определить, как часто вашему ребенку нужно возвращаться для последующих посещений.

Возраст от 13 до 15 лет

Женский гинекологический осмотр

Американский колледж акушерства и гинекологов рекомендует, чтобы первое посещение акушера-гинеколога произошло в возрасте от 13 до 15 лет, а затем, когда они планируют начать половую жизнь. Это первое посещение обычно включает в себя общий медицинский осмотр и внешний осмотр гениталий, а не осмотр органов малого таза (если нет ненормального кровотечения или боли).

Физический осмотр мужчин

Мальчики-подростки должны иметь полноценную физическую форму в возрасте от 13 до 15 лет и тогда, когда они планируют начать половую жизнь.

Возраст 18 лет

Полный анализ крови

Врач рекомендует среднестатистическому здоровому взрослому человеку проходить полное исследование крови каждые 6–12 месяцев, начиная с 18 лет. Таким образом, вы можете увидеть, как выглядит ваше здоровье на исходном уровне, чтобы было легче определить, когда что-то не так.

Ежегодный медицинский осмотр

Начиная с 18 лет, также рекомендуется выработать привычку проходить медицинский осмотр каждый год. Если возможно, старайтесь ежегодно проходить этот осмотр у одного и того же врача. Таким образом, они смогут узнать, произошли ли изменения в вашем здоровье.

Скрининг рака кожи

Во время ежегодного медицинского осмотра важно пройти базовый скрининг на рак кожи. Узнайте о своей коже и обнаружите рак кожи как можно раньше с помощью этого полезного руководства Американской академии дерматологов.

Возраст 21

Скрининг рака шейки маткиЦелевая группа профилактических услуг США рекомендует женщинам в возрасте от 21 до 65 лет проходить мазок Папаниколау каждые три года. Интервал тестирования может быть изменен на каждые пять лет, если у вас в анамнезе есть нормальные тесты на вирус папилломы человека высокого риска (ВЧПЧ).

Тазовые осмотры

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует обследование органов малого таза при наличии истории болезни или симптомов, но они не рекомендуют его для небеременных женщин с бессимптомным течением заболевания.

Возраст 40

Маммограмма

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует женщинам начинать маммографию каждые 1-2 года, когда им исполнится 40 лет, в то время как Целевая группа профилактических услуг США рекомендует проводить скрининг раз в два года, начиная с 50 лет. Вы можете принять индивидуальное решение пройти обследование раньше - поговорите со своим врачом, чтобы определить подходящее для вас время.

Возраст 45

Скрининг рака толстой кишки

Пять самых распространенных видов рака в США - это рак легких, толстой кишки, поджелудочной железы, груди и печени. Колоректальный рак - один из самых простых способов выявления на ранней стадии, и на этой стадии он также хорошо поддается лечению.

В 2018 году Американское онкологическое общество изменило свои рекомендации по колоректальному скринингу, и теперь они рекомендуют обследовать людей в возрасте 45 лет (ранее 50 лет), если они относятся к группе среднего риска. Это изменение было основано на анализе данных, который показал рост заболеваемости раком толстой и прямой кишки у молодых людей, хотя общие показатели снижаются.

Возраст 55

Исследование простаты (пальцевое ректальное исследование) и ПСА.

Кроме того, мужчины в возрасте от 55 до 69 лет должны принять решение о тестировании простаты вместе со своим врачом, принимая во внимание их индивидуальные факторы риска. Они также заявляют, что афроамериканские мужчины и люди с положительным семейным анамнезом подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты. Если у вас есть семейная история рака простаты, вам, возможно, потребуется пройти обследование раньше.

Скрининг рака легких

Эта рекомендация в настоящее время рассматривается:

Целевая группа профилактических услуг США рекомендует, чтобы люди в возрасте от 55 до 80 лет, курящие в течение 30 лет и в настоящее время курящие или бросившие курить в течение последних 15 лет, должны проходить компьютерную томографию каждый год.

Возраст 65

Тест на аневризму брюшной аорты

Целевая группа профилактических служб США рекомендует однократное обследование на аневризму брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, которые когда-либо курили. Текущих доказательств недостаточно для женщин, которые курили, и не рекомендуется женщинам, которые не курят. Важно обсудить это со своим врачом.

Скрининг остеопороза

Рабочая группа профилактических служб США рекомендует проводить скрининг на остеопороз с использованием DXA (DEXA) у женщин в возрасте 65 лет и старше и у женщин в постменопаузе моложе 65 лет, которые подвержены повышенному риску остеопороза. Текущих доказательств недостаточно для проверки мужчин. Важно обсудить это со своим врачом.