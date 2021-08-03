УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому

3 августа 2021, 16:33

Многие взрослые не проходят медосмотр до тех пор, пока не разовьется кризис.

Врачи США
Неучастие в профилактических мероприятиях может существенно повлиять на медицинские, психические и финансовые аспекты вашей жизни / Reuters

Хотя большинство людей часто посещают врача в детстве, регулярные посещения доктора по-прежнему важны с возрастом.

Многие взрослые не проходят медосмотр до тех пор, пока не разовьется кризис. А поскольку хроническое заболевание имеет тенденцию к ухудшению со временем, чем дольше оно остается незамеченным, тем хуже будет исход, пишет Mindbodygreen.com.

Неучастие в профилактических мероприятиях может существенно повлиять на медицинские, психические и финансовые аспекты вашей жизни. Никогда не рано начинать планировать свое здоровье с возрастом.

Читайте такжеКакие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье

Знание, с чего начать, может показаться сложным, но этот график проверки состояния здоровья может помочь вам отслеживать, что и когда проходить тестирование, чтобы оставаться здоровым.

Реклама

Этот график проверки здоровья, основанный на национальных рекомендациях и опыте врача-натуропата, специализирующегося на предотвращении риска для здоровья, охватывает базовые тесты, рекомендуемые на каждом этапе жизни для среднего здорового человека с низким уровнем риска.

Вы можете использовать его, чтобы управлять своим здоровьем и помогать заботиться о ваших детях, родителях и других близких. Обязательно поговорите со своим врачом о подходящей частоте в зависимости от ваших личных факторов риска.

Обратите внимание: в этой статье упоминаются тесты, специфичные для мужчин и женщин.

Начиная с 1 года (или после появления первого зуба):

Чистка зубов

Для поддержания оптимального здоровья полости рта Американская стоматологическая ассоциация рекомендует регулярный стоматологический осмотр и чистку дважды в год или с периодичностью, определяемой вашим стоматологом в зависимости от текущего состояния здоровья полости рта и истории болезни.

Возраст от 3 до 5 лет

Проверка зрения

Целевая группа профилактических услуг США рекомендует проверять зрение всем детям хотя бы один раз в возрасте от 3 до 5 лет. Основываясь на результатах обследования, вы можете определить, как часто вашему ребенку нужно возвращаться для последующих посещений.

Возраст от 13 до 15 лет

Женский гинекологический осмотр

Американский колледж акушерства и гинекологов рекомендует, чтобы первое посещение акушера-гинеколога произошло в возрасте от 13 до 15 лет, а затем, когда они планируют начать половую жизнь. Это первое посещение обычно включает в себя общий медицинский осмотр и внешний осмотр гениталий, а не осмотр органов малого таза (если нет ненормального кровотечения или боли).

Физический осмотр мужчин

Мальчики-подростки должны иметь полноценную физическую форму в возрасте от 13 до 15 лет и тогда, когда они планируют начать половую жизнь.

Возраст 18 лет

Полный анализ крови

Врач рекомендует среднестатистическому здоровому взрослому человеку проходить полное исследование крови каждые 6–12 месяцев, начиная с 18 лет. Таким образом, вы можете увидеть, как выглядит ваше здоровье на исходном уровне, чтобы было легче определить, когда что-то не так.

Ежегодный медицинский осмотр

Начиная с 18 лет, также рекомендуется выработать привычку проходить медицинский осмотр каждый год. Если возможно, старайтесь ежегодно проходить этот осмотр у одного и того же врача. Таким образом, они смогут узнать, произошли ли изменения в вашем здоровье.

Скрининг рака кожи

Во время ежегодного медицинского осмотра важно пройти базовый скрининг на рак кожи. Узнайте о своей коже и обнаружите рак кожи как можно раньше с помощью этого полезного руководства Американской академии дерматологов.

Возраст 21

Скрининг рака шейки маткиЦелевая группа профилактических услуг США рекомендует женщинам в возрасте от 21 до 65 лет проходить мазок Папаниколау каждые три года. Интервал тестирования может быть изменен на каждые пять лет, если у вас в анамнезе есть нормальные тесты на вирус папилломы человека высокого риска (ВЧПЧ).

Тазовые осмотры

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует обследование органов малого таза при наличии истории болезни или симптомов, но они не рекомендуют его для небеременных женщин с бессимптомным течением заболевания.

Возраст 40

Маммограмма

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует женщинам начинать маммографию каждые 1-2 года, когда им исполнится 40 лет, в то время как Целевая группа профилактических услуг США рекомендует проводить скрининг раз в два года, начиная с 50 лет. Вы можете принять индивидуальное решение пройти обследование раньше - поговорите со своим врачом, чтобы определить подходящее для вас время.

Возраст 45

Скрининг рака толстой кишки

Пять самых распространенных видов рака в США - это рак легких, толстой кишки, поджелудочной железы, груди и печени. Колоректальный рак - один из самых простых способов выявления на ранней стадии, и на этой стадии он также хорошо поддается лечению.

В 2018 году Американское онкологическое общество изменило свои рекомендации по колоректальному скринингу, и теперь они рекомендуют обследовать людей в возрасте 45 лет (ранее 50 лет), если они относятся к группе среднего риска. Это изменение было основано на анализе данных, который показал рост заболеваемости раком толстой и прямой кишки у молодых людей, хотя общие показатели снижаются.

Возраст 55

Исследование простаты (пальцевое ректальное исследование) и ПСА.

Кроме того, мужчины в возрасте от 55 до 69 лет должны принять решение о тестировании простаты вместе со своим врачом, принимая во внимание их индивидуальные факторы риска. Они также заявляют, что афроамериканские мужчины и люди с положительным семейным анамнезом подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты. Если у вас есть семейная история рака простаты, вам, возможно, потребуется пройти обследование раньше.

Скрининг рака легких

Эта рекомендация в настоящее время рассматривается:

Целевая группа профилактических услуг США рекомендует, чтобы люди в возрасте от 55 до 80 лет, курящие в течение 30 лет и в настоящее время курящие или бросившие курить в течение последних 15 лет, должны проходить компьютерную томографию каждый год.

Возраст 65

Тест на аневризму брюшной аорты

Целевая группа профилактических служб США рекомендует однократное обследование на аневризму брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, которые когда-либо курили. Текущих доказательств недостаточно для женщин, которые курили, и не рекомендуется женщинам, которые не курят. Важно обсудить это со своим врачом.

Скрининг остеопороза

Рабочая группа профилактических служб США рекомендует проводить скрининг на остеопороз с использованием DXA (DEXA) у женщин в возрасте 65 лет и старше и у женщин в постменопаузе моложе 65 лет, которые подвержены повышенному риску остеопороза. Текущих доказательств недостаточно для проверки мужчин. Важно обсудить это со своим врачом.

здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021 Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Превратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - экологПревратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - эколог Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климатаЗасухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море

Последние новости

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

Реклама
15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

Реклама
13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

12:49

Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

12:44

Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

12:39

"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину Видео

12:29

Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Видео

12:22

"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

12:03

Укрзализныця начала активную фазу "Большой стройки" на границе с ЕС

11:50

"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ Видео

11:35

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС Видео

11:22

МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

11:09

Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

11:04

Скандал и позор перед Западом: эксперт рассказал, чем обернется Украине скандал с Чаусом Видео

10:57

Следующий штамм коронавируса будет убивать одного из трех человек: что думают ученые Видео

10:47

"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом Видео

10:25

Останемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

Реклама
10:24

"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ Видео

10:10

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

10:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:59

Избивали людей ради развлечения: в Киеве задержали банду малолетних гопников

09:52

Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто с маленькими дочерьми в столб Видео

09:35

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

09:27

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева Видео

09:12

COVID-19 в Украине не утихает: за сутки 827 новых случаев – в 3 раза больше, чем за минувшие 24 часа

09:01

В Киеве нашли повешенным пропавшего накануне главу Белорусского дома

08:48

Украину накроет мощный шторм: какие регионы в опасности Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять