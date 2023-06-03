Как правильно – "згодна" или "згідна": языковед объяснил распространенную ошибку

Часто можно запутаться в этих двух формах слова. Но объяснение их использования на самом деле довольно простое.

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Языковед Авраменко объяснил – как правильно говорить – "згодна" или "згідна"/ скрин

У украинцев часто возникает дилемма, какое слово правильнее будет применить – "згОдна" или "згІдна". На самом деле, каждое из этих слов имеет свою "сферу применения", но в некоторых случаях их можно использовать параллельно.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно говорить: "Я згодний(а) з вами" или "Я згідний(а) з вами".

"Если мы даем согласие, то мы можем употреблять два варианта: "згОдна" и "згІдна". Например, "батько згодний (або згідний) віддати свою доньку за Андрія". Так же "мати згодна (або згідна) віддати свою доньку за Андрія", – объяснил языковед.

Когда же речь идет о соответствии с чем-либо, то употребляем формы с "і" – "згІдний". Например, "згідна з оригіналом копія", "згідна з наказом дія".

"А вот только "згОдни" и "згОдна" нужно использовать со значением солидарности с кем-либо. Например, "я цілком згОден з друзями" (то есть "так же считаю, как они")", – объяснил Авраменко.

Итак, давайте подведем итоги:

"згІдний" чи "згІдна" – соответствующий(а) к чему-то;

"згОдний" чи "згОдна" – солидарен(а) с кем-то;

когда даем свое согласие, то правильные оба варианта.

Как правильно говорить – "згодна" или "згідна"/скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно использовать слова "згодна" и"згідна":

Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно употреблять имена – "Анна" или "Ганна", "Альона" или "Олена", "Нікіта" или "Микита". Языковед отметил, что некоторые варианты имен не присущи украинскому языку, и объяснил, что с этим делать.

Также ранее Авраменко рассказал, почему неправильно говорить "приношу вибачення". Языковед отметил, что это выражение сейчас очень распространено, однако многие даже не догадываются, почему так говорить нельзя.

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