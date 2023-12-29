Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

Лишь несколько секретов способны сделать чай необычайно вкусным.

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Как правильно заваривать чай/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чай является очень популярным напитком, который большинство из нас употребляет чуть ли не каждый день. Но не всем известно, как вкусно и правильно заварить чай, чтобы полностью раскрыть его нотки и сделать напиток непревзойденным.

На самом деле каких-то "тайных и глубоких секретов" в этом процессе нет. Есть просто ряд простых правил, следуя которым удастся сделать напиток необычайно вкусным.

6 правил, как правильно заваривать обычный чай

1. Важное качество воды

Качество воды, которую мы используем для заваривания чая, имеет важное значение, ведь это основа нашего напитка. Стоит брать мягкую питьевую воду (например, бутилированную). Минеральная вода для этого не подойдет. Если же вы планируете использовать воду из-под крана, тогда ее нужно сперва хорошо отстоять.

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2. Воду нужно кипятить только один раз

Воду для приготовления чая нельзя кипятить несколько раз, ведь это повлияет на вкус готового напитка. При этом долго кипятить воду тоже не надо: как только видите, что на поверхности появились пузырьки – стоит выключать.

3. Посуду нужно прогреть

Перед тем, как класть заварку и заливать воду в сосуд, где вы будете заваривать чай, эту емкость сперва нужно прогреть. Для этого туда надо налить чуточку кипятка и сполоснуть ее этим кипятком.

4. Нужно заваривать чай метолом проливов

В чем заключается этот метод? На самом деле в таком способе заваривания нет ничего сложного. Сперва нужно в прогретый заварник насыпать заварки (обычно достаточно чайной ложки на 150-200 мл воды). Далее залить немного воды, чтобы она лишь покрывала заварку, и через несколько секунд слить воду. Эту первую воду не употребляем – так мы просто промываем и распариваем заварку, готовим ее к основному завариванию.

После этого снова заливаем чай водой, ждем, пока чай настоится, и разливаем по чашкам. Далее этот чай можно заваривать еще – пока вы не почувствуете, что он уже начинает терять вкус. Все последующие разы нужно выдерживать более длительное время для заваривания.

5. Не оставлять воду в заварнике

После того, как чай настоялся и его разлили по чашкам, нельзя оставлять какое-то количество воды в заварнике. Напиток нужно разливать по чашкам без остатка. Если заварку передержать в воде, то напиток будет горчить и пить его будет невозможно.

6. Употреблять напиток свежим

Чай нужно употреблять теплым и свежим.

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