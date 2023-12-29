УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

Алёна Воронина
29 декабря 2023, 10:57
Лишь несколько секретов способны сделать чай необычайно вкусным.
Чай, девушка
Как правильно заваривать чай/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чай является очень популярным напитком, который большинство из нас употребляет чуть ли не каждый день. Но не всем известно, как вкусно и правильно заварить чай, чтобы полностью раскрыть его нотки и сделать напиток непревзойденным.

На самом деле каких-то "тайных и глубоких секретов" в этом процессе нет. Есть просто ряд простых правил, следуя которым удастся сделать напиток необычайно вкусным.

6 правил, как правильно заваривать обычный чай

1. Важное качество воды

Качество воды, которую мы используем для заваривания чая, имеет важное значение, ведь это основа нашего напитка. Стоит брать мягкую питьевую воду (например, бутилированную). Минеральная вода для этого не подойдет. Если же вы планируете использовать воду из-под крана, тогда ее нужно сперва хорошо отстоять.

видео дня

2. Воду нужно кипятить только один раз

Воду для приготовления чая нельзя кипятить несколько раз, ведь это повлияет на вкус готового напитка. При этом долго кипятить воду тоже не надо: как только видите, что на поверхности появились пузырьки – стоит выключать.

3. Посуду нужно прогреть

Перед тем, как класть заварку и заливать воду в сосуд, где вы будете заваривать чай, эту емкость сперва нужно прогреть. Для этого туда надо налить чуточку кипятка и сполоснуть ее этим кипятком.

4. Нужно заваривать чай метолом проливов

В чем заключается этот метод? На самом деле в таком способе заваривания нет ничего сложного. Сперва нужно в прогретый заварник насыпать заварки (обычно достаточно чайной ложки на 150-200 мл воды). Далее залить немного воды, чтобы она лишь покрывала заварку, и через несколько секунд слить воду. Эту первую воду не употребляем – так мы просто промываем и распариваем заварку, готовим ее к основному завариванию.

После этого снова заливаем чай водой, ждем, пока чай настоится, и разливаем по чашкам. Далее этот чай можно заваривать еще – пока вы не почувствуете, что он уже начинает терять вкус. Все последующие разы нужно выдерживать более длительное время для заваривания.

5. Не оставлять воду в заварнике

После того, как чай настоялся и его разлили по чашкам, нельзя оставлять какое-то количество воды в заварнике. Напиток нужно разливать по чашкам без остатка. Если заварку передержать в воде, то напиток будет горчить и пить его будет невозможно.

6. Употреблять напиток свежим

Чай нужно употреблять теплым и свежим.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
чай зеленый чай интересные новости
Реклама

Главное за день

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по Киеву

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по Киеву

12:16 Украина
Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35 Украина
РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются люди

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются люди

11:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

Реклама
11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

10:25

Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атакиВидео

10:12

ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

10:07

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

09:26

Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддомуФото

08:51

Ракетный удар по Украине: есть погибшие и раненые, взрывы во многих областяхФотоВидео

08:48

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек – мэр Терехов

08:35

В Днепре в течение часа гремели взрывы: горит торговый центр - СМИ

Реклама
08:20

Деньги нужны уже в январе: Кабмин обратился к Западу за помощью – Bloomberg

08:10

Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке"?мнение

07:40

В Киеве - мощные взрывы: все подробности атаки РФ

07:15

Вся Украина "красная": РФ бьет ракетами, в Харькове и Днепре - взрывы

06:49

Ракетный удар по Украине: во Львове - два "прилета", в Харькове - восемь попаданийФото

06:10

Референдум о вступлении в ЕС будет в Украинемнение

05:55

"Решать проблему надо не так": Жданов - об уменьшении угрозы заморозки войны

05:30

Как вывести пятно от ржавчины с одежды: очень простой, но рабочий способ

05:05

Гной и сало: у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах - СМИ

04:22

Почему важно есть яблоки каждый день: 7 причин, о которых вы не знали

03:40

Кейт Миддлтон точно не простит: принц Уильям рассказал про свою нелепую выходку

03:10

Форма вашего кулака раскроет скрытые детали личности

02:42

Бюджетно, быстро и до блеска: чем отмыть стекло духовки

02:10

Угроза захвата Одессы и Николаева: РФ нацелилась на новые территории – Жданов

01:39

Курс гривни к доллару упадет: сколько будет стоить валюта в начале 2024-го

00:19

Россия запустила "Шахеды" по Украине: в Одессе вспыхнула многоэтажка

28 декабря, четверг
23:59

Все-таки увеличивает: Надя Дорофеева показала бьюти-трюк для губВидео

23:53

Марьинка на волоске, мы только достраиваем вторую линию обороны - экс-командир "Айдара"

23:32

Во время удара по "Новочеркасску" в порту было судно с краденым украинским зерном - СМИ

23:17

"Противник хочет нас уничтожить": полковник ВСУ назвал последствия капитуляции Украины

Реклама
22:59

15-летняя красавица-дочь Кошевого появилась в необычном взрослом образе

22:50

С семейного фото Дональда Трампа пропала Мелания

22:32

Джей Ло посветила идеальными формами на пляже

22:26

Как справиться с похмельем: три народных суперспособа от доктора

22:21

"В Кремле шаткое положение": что может привести к выводу войск РФ из Украины - Жданов

21:56

Орбан будет блокировать помощь Украине, но у ЕС есть план "Б" - Bloomberg

21:52

Справились за 35 секунд: русские в шоке от ударов ВСУ под Синьковкой

21:27

Как избавиться от отека на лице: девушка показала идеальный трюк

21:27

Ситуация катастрофическая, ВСУ могут потерять плацдарм на левобережье - Жданов

21:15

Услуги сервисных центров МВД станут дороже: что изменится с 1 января

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять