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Как правильно – "заварити каву" или "зварити": Авраменко разъяснил дилемму

Алёна Воронина
8 июня 2023, 19:00 обновлено 8 июня, 19:00
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Оказывается, со словом "кофе" можно употреблять оба глагола, но стоит знать случаи, когда правильно будет применить каждый из них.
Александр Авраменко, украинский язык
Как правильно – "заварити каву" или "зварити"/ скрин

У многих во время приготовления популярного напитка может возникнуть вопрос, как же правильно говорить – "заварити каву" или "зварити каву"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно называть процесс приготовления кофе и от чего зависит использование того или иного глагола.

Лингвист отмечает, что варить – это кипятить что-то в воде или в каком-то другом веществе. Например, варят борщ, компот или суп. А заварить – это залить что-нибудь кипятком для образования настоя. Поэтому заваривают чай, липовый цвет, ромашку.

А вот к слову кофе можно применять оба глагола, в зависимости от того, каким именно способом вы его готовите.

"Каву" и "варять", и "заварюють". И здесь выбор слова зависит от того, каким образом вы готовите этот душистый напиток. Если вы насыпали в турку или в джезву кофе и залили кипятком, а потом поставили на плиту и ждете, когда поднимется пенка, то такой кофе вы варите. А если залили кипятком и немного дали настояться напитку, то вы его заваривали", – пояснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко , как правильно говорить – "заварити каву" или "зварити каву":

Раньше Авраменко объяснил, как правильно говорить – пойти "за хлібом" или "по хліб". Часто мы используем предлог "по" не там, где нужно, и это является серьезной ошибкой, отметил языковед.

Также ранее лингвист Авраменко объяснил, как правильно говорить – "жителі" или "мешканці". Эти два слова могут вызвать путаницу в речи.

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