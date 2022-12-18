Как правильно заряжать повербанк: 9 правил, которые спасут ваше устройство от поломок

Важно знать, как правильно использовать повербанк после покупки и в дальнейшем. Ведь от этого зависит, сколько он вам прослужит.

Как правильно заряжать повербанк/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Повербанк (Power Bank) – замечательное устройство, которое станет спасителем в условиях частых отключений электроэнергии. Иногда мы забываем вовремя зарядить гаджеты до отключения света, иногда не успеваем их зарядить, потому что отключения аварийные и застают нас врасплох. Какой бы ни была ситуация, повербанк поможет вам зарядить мобильный телефон без электроэнергии дома.

К этому устройству также можно подключить и другие гаджеты, если иметь специальные кабели. Например, ранее Главред рассказывал, как зарядить ноутбук с помощью повербанка и как подключить повербанк к роутеру.

Однако если неправильно обращаться с повербанком, то долго он вам не прослужит. Поэтому стоит знать, как правильно заряжать повербанк, чтобы не навредить ему и продлить срок его использования.

1. После покупки зарядить по максимуму

Как только вы приобрели повербанк, первый раз его обязательно нужно зарядить на полную.

2. Нужно несколько раз полностью зарядить и разрядить

Это нужно для того, чтобы "разогнать" повербанк после покупки.

3. Не заряжать наполовину

Часто когда мы куда-то спешим, а повербанк хотим взять с собой, то ставим его заряжаться лишь на короткое время. Однако если постоянно заряжать устройство лишь наполовину, ему это будет вредить. Поэтому лучше включать его в розетку тогда, когда у вас будет время подождать, пока он зарядится полностью.

4. Нельзя полностью разряжать

Правило "зарядить-разрядить на полную" действует только сразу после покупки, и такой цикл нужно повторить несколько раз. Однако во время дальнейшего пользования лучше избегать таких ситуаций, когда ваш повербанк разряжается до 0%, ведь это вредно для него и будет влиять на срок использования прибора.

5. Разряжать батарею до 0% раз в несколько месяцев

Хотя это и в определенной степени противоречит предыдущему пункту, иногда так делать всё же нужно. Это позволит откалибровать повербанк.

6. Не храните полностью заряженный повербанк

Также нельзя долго хранить полностью разряженное устройство – как первое, так и второе ему навредит. Это правило касается ситуаций, когда вы не собираетесь пользоваться устройством долгое время.

7. Выбирайте правильный адаптер

Лучше пользоваться лишь оригинальными адаптерами, или же подбирать те, которые точно отвечают по характеристикам вашему повербанку. Например, если устройство нужно заряжать силой тока 2 А, тогда и адаптер должен быть соответствующий.

8. На оставляйте заряжаться надолго

Когда повербанк полностью зарядится, его нужно отключать от сети. Если он по окончании подзарядки еще долгое время будет включенным в розетку, ему это навредит.

9. Во время зарядки не подключайте телефон к повербанку

Когда ваш повербанк включен в розетку, не стоит сразу подключать к нему телефон.

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