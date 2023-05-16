Как правильно заморозить творог: 3 главных правила сохранения продукта

Из кисломолочного творога можно приготовить массу вкусных и полезных блюд. Однако иногда мы покупаем его слишком много и тогда приходится искать способы продлить срок годности продукта. Можно ли замораживать магазинный творог и что с ним можно сделать - расскажем далее.
Зачем замораживать творог - как сохранить продукт
Давно известно, что замораживание продуктов может помочь спланировать свой рацион заранее, запастись полезными сезонными продуктами, а также продлить их срок хранения. Творог - не исключение. Этот кисломолочный продукт можно заморозить для того, чтобы продлить срок хранения и использовать тогда, когда он будет кстати. Правильная заморозка творога поможет насладиться продуктом тогда, когда хочется, а не для того, чтобы он не пропал.
Как правильно заморозить творог - несколько важных моментов
Для начала необходимо запомнить: заморозить творог можно только один раз. Температура заморозки имеет прямое влияние на длительность хранения, соответственно: чем ниже температура - тем дольше срок хранения.
Замораживать продукт лучше стеклянной таре, заполняя ее не до конца.
Данный продукт в замороженном виде может храниться до месяца, в то время как в холодильнике - всего несколько дней
Можно ли использовать замороженный творог - что сделать с замороженным продуктом
Свежезамороженный творог такой же, как и свежий. После разморозки его можно употреблять в простом виде, если он хранился сроком до 2 недель. Однако если вы заморозили продукт на 2-3 день хранения и хранится он уже около месяца - после заморозки его лучше использовать для приготовления различных блюд, где применяется термическая обработка. Например - сырников или запеканок.
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