Как правильно заморозить сливу на зиму и как долго сохранить фрукт в холодильнике

Как правильно заморозить сливу на зиму / 1zoom.ru

Как хорошо зимой наслаждаться свежезамороженным фруктами и ягодами – из них можно печь ароматные пироги, делать желе, варить вкусные компоты…

Главред разбирался, как правильно замораживать сливу, чтобы она не теряла своих полезных свойств и хорошо сохранялась.

Отметим, замораживать можно сливы абсолютно любого сорта – очень маленькие рекомендуют класть в морозилку целыми с косточками, а зимой варить из них ароматные компоты. Сливы крупного и среднего размера стоит замораживать половинками – их можно добавлять в соусы и в различную выпечку, предварительно перед этим разморозив.

Как правильно заморозить сливу на зиму / Тысяча меню

Как правильно заморозить сливу

Для того, чтобы наслаждаться зимой свежими сливами, нужно знать простые секреты их правильной заморозки:

сливы помыть, высушить, разделить на половинки, обязательно убрать косточки

разложить плоды на специальных стеклянных разделочных досках

поместить сливы на сутки в морозилку

достать сливы, переложить их в одноразовые пакеты для заморозки и вновь отправить в морозильную камеру

В морозилке плоды запросто могут храниться на протяжении года. Повторно замораживать фрукты запрещено.

Как хранить сливы в холодильнике

Для того, чтобы фрукты дольше сохранить в холодильнике, нужно уложить их в контейнер тонким слоем. Также можно попробовать высушить сливы, но для этого годиться только один их сорт – Венгерка.

Как очистить сливу от кожицы

Для того, чтобы получить фрукт без плотной кожицы, достаточно подержать его три минутки в кипятке, после этого – залить на столько же времени ледяной водой. Поверьте, после проведения этой процедуры, кожица "отстанет" даже без использования ножа.

Как правильно удалять косточки из слив

Для удаления косточек вам понадобится обычный карандаш. Сливу держите в руке крепко, чтобы она не "сбежала", не острым концом карандаша сильно надавите на широкую часть фрукта, вот и все – косточка выскочит без особых проблем. Предупреждение – нужно правильно рассчитать свою силу, иначе вы получите деформированный плод.

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