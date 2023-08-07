Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

Чтобы не покупать яйца в магазине, многие хозяйки запасаются заранее. И здесь важно знать некоторые секреты, чтобы замораживание яиц было эффективным.

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Можно ли замораживать яйца в скорлупе? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Замораживание продуктов – популярный способ хранения еды на длительный срок. Среди многообразия продуктов хозяйки довольно часто замораживают и яйца, ведь в теплое время года куры очень хорошо несутся, а когда приходят холода, куры могут перестать приносить яйца. Чтобы не покупать яйца в магазине, многие хозяйки запасаются заранее. И здесь важно знать некоторые секреты, чтобы замораживание яиц было эффективным. Главред рассказывает, как правильно замораживать яйца на зиму.

Можно ли замораживать яйца в скорлупе?

Пожалуй, было бы очень удобно бросить коробку с яйцами в морозильную камеру и больше не вспоминать о них, пока не придет время готовить что-то вкусненькое. Впрочем, яйца нельзя замораживать в скорлупе. Все дело в том, что при замораживании объем воды внутри яйца увеличивается. В результате скорлупа может треснуть. Поэтому после размораживания нужно будет мыть морозилку.

После этого у многих хозяек возникает вопрос, можно ли заморозить сырые яйца? Да, можно. Далее делимся секретом, как правильно нужно это делать.

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Как заморозить сырые яйца?

Чтобы заморозить сырые яйца, их нужно разбить в миску и перемешать, чтобы белок и желток перемешались. После этого взбитые яйца нужно перелить в формочку для льда и заморозить. При необходимости, можете брать яичные кубики и готовить из них любимые блюда.

Вы также можете отдельно заморозить белки и желтки. Как правильно это делать, читайте ниже.

Как замораживать белки?

Процесс замораживания сырых яичных белков не требует никаких усилий. Белки не нужно взбивать. Просто перелейте их в формочку для льда и заморозьте. Когда белки превратятся в кубики, можете переложить их в зип-пакеты и использовать при необходимости. Заметим, что белки лучше размораживать в холодильнике.

Как заморозить желтки?

При замораживании сырым желткам нужно уделить немного больше внимания, чем белкам. Все дело в том, что во время замораживания сырые желтки становятся гелеобразными. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, нужно на один стакан (200 мл) желтков добавить соль (0,5 чайной ложки) или сахар (1,5 чайной ложки). После этого желтки переливаем в формочку для льда и замораживаем.

Сколько можно хранить яйца в морозилке?

Оптимальный срок хранения яиц зависит от того, как именно вы их замораживали. Если яйца заморожены целиком, рекомендуемый срок хранения обычно составляет около 4-6 месяцев.

Если вы решили разделить яйца на белки и желтки перед замораживанием, их срок хранения немного отличается. Белки можно хранить в морозильной камере около 9-12 месяцев, а желтки – от 2 до 4 месяцев.

Важно отметить, что после размораживания яйца могут изменить текстуру и структуру, поэтому они больше подходят для использования в выпечке, омлетах, бутербродах и других блюдах, требующих термообработки.

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