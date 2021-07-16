Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки

Сахар при замораживании использовать можно – например, для клубники.
Середина лета уже позади и хозяйки стараются заготовить на зиму в достаточном количестве фрукты, овощи и ягоды, чтобы получить витамины даже в холодное время года. Способы заготовок есть разные – консервирование, заморозка или сушка.
Ягоды обычно используют в варенье, джемах, конфитюрах или замораживают. Однако хозяйки при заморозке ягод допускают ошибки, которые приводят к разочарованию зимой.
Как правильно заморозить ягоды на зиму - основные ошибки
Грязные плоды. Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно тщательно вымыть и желательно – высушить. После размораживания помыть их будет невозможно и придется либо выбросить, либо употреблять грязные.
Упаковка и маркировка. Пищевая пленка для замораживания не подходит. Самое оптимальное – специальные контейнеры или вакуумные пакеты. Самое важное, чтобы емкость плотно закрывалась, так как даже при низких температурах в морозильной камере запахи могут смешиваться. Пленка от мороза рвется. Не забывайте о наклейках с датой заморозки – они должны быть на всех контейнерах и пакетах.
Заморозка персиков и абрикосов. В свежем виде их замораживать не рекомендуется – они потемнеют. Самое лучшее – разделить их на половинки, выложить в пластиковый контейнер и залить сиропом (200 г сахара на 1 литр воды).
Яблоки. Эти фрукты тоже не стоит замораживать в свежем виде. Превратите яблоки в пюре, а потом поместите в морозильную камеру.
Сахар при замораживании использовать можно – например, для клубники. Но нужно сделать такую заготовку правильно – ягоды вымыть, удалить плодоножки. Сложить немного ягод в большую посуду, добавить сахар и перемешать. Когда клубника начнет выделять сок, переложить ее в пластиковый контейнер, в котором будете замораживать, пишет 24 канал.
Что нельзя делать при заморозке ягод и фруктов
- Замораживайте только свежие фрукты и ягоды. Они не должны быть мягкими или с повреждениями.
- Замораживайте в том виде, в котором будете использовать – в виде пюре, половинками, целиком, натертыми.
- Температура должна быть -18 градусов. В таких условиях фрукты можно хранить 12 месяцев.
- Замораживайте сезонные продукты, которые зимой купить невозможно или они стоят очень дорого.
- Из вишни, черешни – всегда вынимайте косточки перед заморозкой.
- Землянику, малину, черную смородину – лучше хранить в контейнерах или замораживать после измельчения в блендере.