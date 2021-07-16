Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки

Как правильно заморозить ягоды на зиму / pixabay

Середина лета уже позади и хозяйки стараются заготовить на зиму в достаточном количестве фрукты, овощи и ягоды, чтобы получить витамины даже в холодное время года. Способы заготовок есть разные – консервирование, заморозка или сушка.

Ягоды обычно используют в варенье, джемах, конфитюрах или замораживают. Однако хозяйки при заморозке ягод допускают ошибки, которые приводят к разочарованию зимой.

Как правильно заморозить ягоды на зиму - основные ошибки

Грязные плоды. Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно тщательно вымыть и желательно – высушить. После размораживания помыть их будет невозможно и придется либо выбросить, либо употреблять грязные.

Упаковка и маркировка. Пищевая пленка для замораживания не подходит. Самое оптимальное – специальные контейнеры или вакуумные пакеты. Самое важное, чтобы емкость плотно закрывалась, так как даже при низких температурах в морозильной камере запахи могут смешиваться. Пленка от мороза рвется. Не забывайте о наклейках с датой заморозки – они должны быть на всех контейнерах и пакетах.

Заморозка персиков и абрикосов. В свежем виде их замораживать не рекомендуется – они потемнеют. Самое лучшее – разделить их на половинки, выложить в пластиковый контейнер и залить сиропом (200 г сахара на 1 литр воды).

Реклама

Яблоки. Эти фрукты тоже не стоит замораживать в свежем виде. Превратите яблоки в пюре, а потом поместите в морозильную камеру.

Сахар при замораживании использовать можно – например, для клубники. Но нужно сделать такую заготовку правильно – ягоды вымыть, удалить плодоножки. Сложить немного ягод в большую посуду, добавить сахар и перемешать. Когда клубника начнет выделять сок, переложить ее в пластиковый контейнер, в котором будете замораживать, пишет 24 канал.

Что нельзя делать при заморозке ягод и фруктов