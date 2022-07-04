Как правильно замораживать вишню, укроп и кабачки на зиму / скриншот

Первые летние овощи, фрукты и ягоды можно замораживать в морозилке. Благодаря низкой температуре вы сохраните их вкусовые качества и питательные вещества до холодов.

Главред собрал правила заморозки вишни, кабачков и укропа, благодаря которым вы сможете ощутить вкус любимого фрукта или овоща зимой.

Как правильно замораживать вишню на зиму

Время между сборкой ягод и заморозкой должно быть минимальным, в этом случае сохраняются все витамины и полезные вещества.

Для заморозки желательно использовать спелые ягоды, но не переспевшие и без повреждений. Перед заморозкой вымыть вишню в прохладной воде и обсушить.

Разложить ягоды по небольшим пакетам и положить пакеты в морозильную камеру. Оптимальная температура для заморозки вишни, находится в пределах, от минус 18 до минус 23 градусов. При такой температуре срок хранения может быть от 8 до 12 месяцев, практически до нового сезона.

Рекомендуется замораживать вишню не очень большими порциями, примерно по 500 грамм. Удобно использовать для заморозки пластиковые контейнеры с крышками.

Как замораживать вишни без косточки

Любители заморочиться предпочитают класть в морозилку вишни без косточек, чтобы не доставать ее уже зимой и сразу перейти к приготовлению варенья или же просто съесть.

Вишню необходимо помыть под проточной водой. Удалить косточку из каждой ягоды. После этого выкладываем ягоды в дуршлаг и ждем, пока он стечет. Затем выкладываем их в лоток одним слоем и ставим в морозильную камеру – в течение нескольких часов они будут проходить предварительную заморозку. Через указанный промежуток времени затвердевшие вишни осторожно высыпаем в чистые контейнеры и плотно закрываем крышкой. Снова отправляем в морозилку для длительного хранения.

Читайте также Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способаКак заморозить укроп на зиму

Для заготовки лучше всего использовать уже зрелый укроп с мясистым стеблем, а не молодой.

Сначала укроп нужно хорошо промыть под проточной водой.

Затем раскладываем мытый укроп на бумажное полотенце.

Сверху промакиваем вторым бумажным полотенцем.

Отделяем твердую часть стебля от зелени укропа, но не спешим выбрасывать стебли, они нам еще пригодятся.

Мелко нарезаем зелень укропа.

Складываем в специальный плотный пакет для заморозки. Вместо пакета можно воспользоваться пластиковым контейнером с крышкой.

Выпускаем из пакета лишний воздух.

Как замораживать кабачки на зиму

Для заморозки лучше всего подходят молоденькие овощи с едва заметными семенами и тонкой нежной кожицей. Сока в них мало, мякоть плотная, но нежная и не ватная, как у перезревших экземпляров.

Нарезанные овощи складываем на тарелку, закрытую пленкой, и ставим в морозильную камеру.

Через несколько часов кабачки затвердеют, и их можно будет ссыпать в пакеты.

Не стоит в один пакет загружать большую порцию, удобнее хранить заморозку в небольших пакетах, доставая из них сколько нужно для готовки.

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