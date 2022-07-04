Как правильно замораживать вишню, укроп и кабачки на зиму

Мы нашли рецепты, благодаря которым вы сможете ощутить вкус любимого фрукта или овоща зимой.
Первые летние овощи, фрукты и ягоды можно замораживать в морозилке. Благодаря низкой температуре вы сохраните их вкусовые качества и питательные вещества до холодов.
Главред собрал правила заморозки вишни, кабачков и укропа, благодаря которым вы сможете ощутить вкус любимого фрукта или овоща зимой.
Как правильно замораживать вишню на зиму
Время между сборкой ягод и заморозкой должно быть минимальным, в этом случае сохраняются все витамины и полезные вещества.
- Для заморозки желательно использовать спелые ягоды, но не переспевшие и без повреждений. Перед заморозкой вымыть вишню в прохладной воде и обсушить.
- Разложить ягоды по небольшим пакетам и положить пакеты в морозильную камеру. Оптимальная температура для заморозки вишни, находится в пределах, от минус 18 до минус 23 градусов. При такой температуре срок хранения может быть от 8 до 12 месяцев, практически до нового сезона.
Рекомендуется замораживать вишню не очень большими порциями, примерно по 500 грамм. Удобно использовать для заморозки пластиковые контейнеры с крышками.
Как замораживать вишни без косточки
Любители заморочиться предпочитают класть в морозилку вишни без косточек, чтобы не доставать ее уже зимой и сразу перейти к приготовлению варенья или же просто съесть.
- Вишню необходимо помыть под проточной водой.
- Удалить косточку из каждой ягоды.
- После этого выкладываем ягоды в дуршлаг и ждем, пока он стечет.
- Затем выкладываем их в лоток одним слоем и ставим в морозильную камеру – в течение нескольких часов они будут проходить предварительную заморозку.
- Через указанный промежуток времени затвердевшие вишни осторожно высыпаем в чистые контейнеры и плотно закрываем крышкой. Снова отправляем в морозилку для длительного хранения.
Читайте такжеКак удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способаКак заморозить укроп на зиму
Для заготовки лучше всего использовать уже зрелый укроп с мясистым стеблем, а не молодой.
- Сначала укроп нужно хорошо промыть под проточной водой.
- Затем раскладываем мытый укроп на бумажное полотенце.
- Сверху промакиваем вторым бумажным полотенцем.
- Отделяем твердую часть стебля от зелени укропа, но не спешим выбрасывать стебли, они нам еще пригодятся.
- Мелко нарезаем зелень укропа.
- Складываем в специальный плотный пакет для заморозки. Вместо пакета можно воспользоваться пластиковым контейнером с крышкой.
- Выпускаем из пакета лишний воздух.
Как замораживать кабачки на зиму
Для заморозки лучше всего подходят молоденькие овощи с едва заметными семенами и тонкой нежной кожицей. Сока в них мало, мякоть плотная, но нежная и не ватная, как у перезревших экземпляров.
- Нарезанные овощи складываем на тарелку, закрытую пленкой, и ставим в морозильную камеру.
- Через несколько часов кабачки затвердеют, и их можно будет ссыпать в пакеты.
- Не стоит в один пакет загружать большую порцию, удобнее хранить заморозку в небольших пакетах, доставая из них сколько нужно для готовки.
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