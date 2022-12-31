Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

Замачивание одежды – не такой простой процесс, как кажется на первый взгляд. Если делать это неправильно, есть риск неотвратимо испортить одежду.

Как правильно замачивать одежду перед стиркой/ ua.depositphotos.com

Замачивание одежды помогает избавиться от сильных пятен. Но перед тем, как бросать вашу одежду в воду с моющим средством, лучше наперед узнать, как правильно замачивать одежду. Ведь не все вещи нормально перенесут такую процедуру.

Сначала стоит внимательно читать этикетку – там должно быть указано, разрешено ли это для такого материала.

Проводить это можно либо просто в стиральной машине, либо в отдельной емкости.

Как замочить одежду в стиральной машине

Если некоторое одежда имеет сильные пятна, а вещи вы собираетесь стирать в стиральной машине, то их можно замочить прямо в барабане.

Для этого включите машину и начните набирать воду в пустой барабан. Когда там будет примерно половина барабана воды, остановите процесс стирки. Откройте дверцу и насыпьте в воду стиральный порошок (или налейте жидкое моющее средство, если вы пользуетесь именно таким).

Конечно, гораздо легче будет это сделать в стиральной машине с вертикальной загрузкой. Но и в той, которая имеет боковую загрузку, сделать это тоже возможно. Просто в таком случае там поместится небольшое количество одежды, поэтому придется выбирать, какие именно вещи без замачивания не обойдутся, а для каких это не обязательно.

Также стоит сперва проверить, нет ли у вашей стиральной машины режима предварительного замачивания. Если есть, то это существенно облегчит задачу – просто воспользуйтесь этим режимом.

Оставьте одежду отмокать в воде примерно на час. Джинсовые вещи можно замачивать даже на несколько часов.

При этом во время замачивания не действует правило "чем дольше, чем лучше". Ведь агрессивные моющие средства во время длительного воздействия на ткань могут навредить ей. Особенно плохо длительное воздействие моющих средств скажется на шерстяных изделиях и вещах из хлопчатобумажной ткани.

После замачивания постирайте одежду привычным способом.

Как правильно замочить вещи в отдельной емкости

Выберите достаточно вместительную емкость, чтобы в нее уместилась вся одежда, которую вы собираетесь замочить. Для этого можно использовать, например, таз, ведро или ванну.

Налейте в выбранную емкость достаточно воды для одежды, которую вы собираетесь туда положить. Добавьте туда пятновыводитель или моющее средство.

Положите одежду в воду и прижмите ее так, чтобы она полностью погрузилась в нее.

То, на сколько можно замачивать одежду во время ручной стирки, зависит от типа ткани. Например, шерсть и хлопчатобумажную ткань можно оставлять в воде не дольше, чем на 20-30 минут. Зато джинсовые ткани, как мы уже упоминали, выдержат замачивание и на несколько часов.

Если после этой процедуры на ткани еще остались пятна, можно замочить вещь повторно. Но для того, чтобы избежать повреждения материала, можно поместить в воду с моющим средством лишь тот участок, на котором есть загрязнения.

Когда пройдет определенное время, одежду нужно вынуть из воды и постирать привычным способом.

Перед замачиванием одежды обязательно изучите этикетку на нем. Ведь некоторым тканям эта процедура противопоказана. Как правило, оставлять отмокать в воде можно вещи из более плотного и прочного материала, а для более нежных лучше не практиковать такой способ очистки.

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