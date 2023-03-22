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Как правильно закончить отношения: бесконфликтные способы на все случаи жизни

22 марта 2023, 13:36
На самом деле нет правильного или "лучшего" способа расстаться. Все отношения разные, и каждый человек в отношениях разный.
Как пережить расставание
Как пережить расставание / Pixabay

Когда мы влюбляемся, мы часто верим, что отношения будут длиться вечно. Мы всегда надеемся, что он - тот самый, что на этот раз все будет по-другому, и что ничто не может разлучить вас.

Между тем, отношения заканчиваются по разным причинам. Конфликт — одна из распространенных причин, но иногда он включает в себя и другие причины, которые означают прекращение отношений с кем-то, кто вам все еще небезразличен. Когда это происходит, вы должны научиться расставаться с любимым человеком.

Как расстаться с человеком которого любишь

  • Признайте, что это причинит боль обоим
  • Поговорите с глазу на глаз
  • Будьте честны, но не слишком подробно
  • Не отвечайте на аргументы
  • Создайте дистанцию
  • Будьте сочувствующими
  • Не стыдите и не обвиняйте другого человека
  • Почему и как происходят расставания?

Большинство из нас вступают в отношения с надеждой, что нам никогда не придется их прекращать. Брак, в частности, строится на предпосылке, что он будет существовать "пока смерть не разлучит нас".

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Общие причины расставаний включают личностные различия, недостаток времени, проведенного вместе, неверность, отсутствие положительных взаимодействий между парой, низкое сексуальное удовлетворение и низкую общую удовлетворенность отношениями.

Как правильно расстаться

На самом деле нет правильного или "лучшего" способа расстаться. Все отношения разные, и каждый человек в отношениях разный. Вам решать, как учитывать личность, потребности и чувства вашего партнера.

Признайте, что это никогда не бывает легко

Поймите, что не существует безболезненного способа расстаться. Мы все хотим, чтобы мы могли закончить отношения без какой-либо боли или страданий. Но какими бы ни были отношения, их официальное прекращение причинит боль обеим сторонам. Как только вы признаете, что будет боль, вы можете быть готовы к последствиям.

Сделайте это лицом к лицу

Если вас когда-либо бросали по смс или по электронной почте (или если вас вообще обманывали), вы знаете, каково это, когда тебе уделяют так мало внимания, что другой человек даже не удосужился сказать тебе об этом лично. Зачем делать то же самое с другим человеком?

Ваш партнер заслуживает достойного разговора лицом к лицу. Интимная обстановка, возможно, лучше, но если вы беспокоитесь о том, что ваш партнер может показать бурную реакцию, общественное место будет безопаснее.

Будьте честны, но не вдавайтесь в подробности

В общем, люди хотят знать, почему их бросают. Хотя "ты ужасен в постели" или "у тебя нет амбиций" может показаться честным ответом, на самом деле он не сохраняет самооценку или достоинство вашего партнера.

Использование рефлексивных предложений, таких как "Я не чувствую, что мы совместимы в сексуальном плане" или "Я не думаю, что наши долгосрочные цели совпадают", — лучший способ выразить свои чувства. Не разыгрывайте по ходу дела то, что другой человек сделал неправильно, и не используйте клише вроде "это не ты, это я".

Не поддавайтесь на споры и протесты

﻿Если расставание стало неожиданностью для другого человека, он может попытаться спорить, протестовать или приводить причины, по которым вам следует остаться вместе и попробовать еще раз. Если вы находитесь на грани разрыва, уже ничто не сможет восстановить или оживить отношения. Уступка лишь отсрочит неизбежное.

Сделать чистый перерыв

Не говорите "давайте останемся на связи". Чтобы уйти от романтических отношений, вам нужно избегать дальнейших эмоциональных затруднений с бывшим партнером. Возможно, в будущем вы снова станете друзьями, но сейчас не время рассматривать такую возможность.

Проявите сочувствие

Выразите свою грусть по поводу расставания и расскажите о хороших моментах, проведенных вместе. Быть брошенным очень плохо. Вы можете немного смягчить удар, рассказав о хороших моментах, проведенных вместе.

Скажите что-то вроде: "Ты так многому научил меня в кулинарии, и благодаря тебе я готовлю лучше". Вы хотите, чтобы другой человек чувствовал, что он оказал положительное влияние на вашу жизнь, несмотря на окончание отношений.

Избегайте обвинений или стыда

Не превращайте другого человека в "плохого парня". Никто не идеален. У вас тоже есть недостатки, и превращение вашего бывшего партнера в злую фигуру бесполезно (кроме очевидных случаев насилия, но это не те отношения, о которых мы говорим здесь).

Лучше разрешить свои чувства вокруг того, что было сделано, а не того, кто он или она есть.

Дайте себе время погоревать

Даже если вы разорвете отношения, будет период горя, печали и боли. Это одна из самых сложных частей в том, чтобы понять, как расстаться с любимым человеком.

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