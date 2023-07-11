Как правильно выбросить старый веник: 2 правила, чтобы не навлечь неприятности

Главред расскажет, куда девать старый веник так, чтобы в дом не пришло несчастье.

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Как правильно выбросить старый веник / коллаж: Главред, фото: pexels, скиншот

Наши предки издавна верили, что веник может принести в дом как и счастье, так и несчастье. Именно по этому считается, что с этим предметом крайне необходимо правильно обращаться. Мы расскажем, куда девать старый веник и можно ли отдавать старый веник другим людям.

Как правильно избавиться от старого веника - несколько примечаний

Веник есть практически в каждом доме, однако иногда он служит очень долго, помогая наводить порядок и собирая на себя накопленный в доме негатив. Рано или поздно наступает момент, когда хозяйка задумывается о том, как правильно выбросить старый веник, чтобы не навлечь на себя опасность.

Главное знать, что старый веник ни в коем случае нельзя сжигать, а лучше всего - закопать. Если такой возможности нет, стоит отнести использованный предмет как можно дальше от дома и проговорить некоторые слова во время прощания, а именно:

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"Спасибо за верную службу и защиту. Тебя отпускаю, бедность и мусор выметаю".

Можно ли отдавать свой веник

Согласно давним предметам решение отдать старый веник другим людям - очень плохое. Его нельзя отдавать ни близким, ни соседям, ни кому-либо ещё. Вместе с веником вы можете отдать частицу счастья из своего дома. Также важно знать, что для того, чтобы в доме улучшилась финансовая ситуация, советуют покупать новый веник в пятницу, и главное помнить - в доме не должно быть два веника одновременно, это раздвоит финансовую удачу.

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