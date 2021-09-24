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Как правильно выбрать йогурт - советы медика

24 сентября 2021, 05:06

Йогурты в целом, как продукты, которые содержат сахар, так же вредны, как и другие сладкие напитки - именно так говорит врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Йогурт
Как правильно выбрать йогурт - советы медика / ua.depositphotos.com

При покупке йогурта нужно обратить внимание сразу на несколько факторов. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в комментарии Радио Sputnik.

Прежде всего стоит убедиться, что продукт не содержит чрезмерного количества лактозы, отметил медик.

"В молоке содержится 5 процентов сахара — лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту", — сказал Гинзбург.

По его словам, йогурты в целом, как продукты, которые содержат сахар, так же вредны, как и другие сладкие напитки.

"В йогурте полезно все, если это не сахар: бифидобактерии, кальций, удобный для переваривания белок", — отметил Гинзбург.

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Зато, говорит медик, жирность молочного продукта не является таким приоритетным показателем, как принято считать. Не нужно стремиться включать в свой рацион только обезжиренные йогурты, уверен диетолог.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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