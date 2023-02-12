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Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

12 февраля 2023, 05:30
Если вы не знаете, какой вид кофе самый вкусный, то помните, что арабика включает в себя всю палитру насыщенности, аромата и полноты напитка.
Кофе, девушка
Отсутствие горелого и кислого привкуса – вот как понять, что кофе вкусный / Коллаж ua.depositphotos.com, Pixabay

О вкусах кофе можно спорить бесконечно – каждый выбирает напиток по своим личным представлениям. Одни любят покрепче, чтобы кофе бодрил и заряжал энергией на весь продуктивный день, другие предпочитают смягчать вкус напитка и добавлять в него молоко. Мы можем не знать, что крепче – кофе или эспрессо, и как выбрать подходящий вариант. Достаточно следовать простым советам и наслаждаться вкусом любимого напитка.

Таблица кофе по крепости

Насколько кофе будет крепким, зависит от способа заваривания вашего напитка, помола, а также степени обжаривания кофейных зерен. Больше всего на крепость напитка влияют способ заваривания и помол зерен.

Самым крепким видом кофе является эспрессо. В порции 30 мл получается около 50-80 кг кофеина. В итоге концентрация кофеина выходит в пропорции 2 мг/мл. Лучше не искать самый крепкий растворимый кофе и пить эспрессо в том случае, если вам нужно взбодриться.

На втором месте – кофе по-турецки. В порции объемом 60 мл получается 40-50 мг кофеина. Концентрация кофеина в напитке составит 0,8 мг.

В растворимом кофе, порции 240 мл, получается 60-110 мг/мл кофеина. Концентрация кофеина будет 0,4 мг/мл.

В американо (двойном эспрессо) в порции 350 мл получится 100 – 160 мг кофеина. Концентрация кофеина – 0,4 мг/мл.

Наименее крепким кофе будет декаф (фильтр). В порции 240 мл всего 3-6 мг кофеина, а его концентрация составит 0,02 мг/мл.

Какой кофе крепче - арабика или эспрессо

Количество кофеина в зернах помогут определить, как различить кофе по крепости. Самые популярные зерна сегодня – робуста и арабика.

Робуста представляет вид зерен, в которых высокое (до 4%) содержание кофеина. Напиток из робусты получится с четкой вкусовой горчинкой, но без всей насыщенности вкуса и аромата. Чаще всего, робуста используется не в чистом виде, а в составе купажей, когда ее смешивают с зернами арабики.

А вот арабика – это вид зерен, который отличается полнотой вкуса и богатым ароматом. Кофеина в нем в два раза меньше, чем в той же робусте. Купажи могут делать только из арабики, либо же смешивая ее с робустой.

В общем, робуста будет покрепче арабики.

В эспрессо от 35 до 95 мг кофеина. Точная крепость будет зависеть от разновидности самого кофеина и выбранных вами зерен. Выберете арабику – порция эспрессо будет 35-44 мг. Если в кофе есть робуста, кофеина получится 55-95 мг.

Какой кофе лучше - арабика или робуста

Кофе в зернах, который полностью на 100% из арабики, считается самым дорогим напитком. Зерна по-разному обжариваются, в результате чего кофе получается с совершенно необычными вкусовыми оттенками. Проблема только с сохранением аромата, который быстро улетучивается. В арабике очень много масел, сахара, а также липидов. Она характерна особым вяжущим вкусом.

Робуста значительно уступает арабике по вкусовым качествам и аромату. Поэтому лучше всего пить арабику. Что лучше, 100 арабика или робуста – ответ здесь очевиден.

Какой кофе выбрать в кофейне

Эспрессо

Подается в порции 25-30 мл. Считается кофе всех кофе и основой основ. По эспрессо делают вывод, насколько хорош напиток в том или ином заведении. Культура пития эспрессо учит тому, что напиток следуеть пить не отходя от бара.

Ристретто

Порция составляет 15-25 мл. Это такой себе короткий эспрессо. Напиток, в основном, на 1-2 глотка, в котором меньше кофеина и более насыщенный вкус. Кофеина в нем меньше, чем в эспрессо, но это самый крепкий кофе в кофейнях.

Допио

Подается порцией 50-60 мл. Здесь речь идет о двойном эспрессо. Порой в заведениях используют слово доппио как приставку к различным другим напиткам. К примеру, доппиористретто или доппиолунго.

Лунго

Напиток порцией 35-50 мл представляет собой длинный эспрессо. Готовится так же, как и сам эспрессо, но добавляется большее к голичество воды. Лунго готовится минуту, а объем получается до 50 мл.

Американо

Американо интересен самой подачей напитка. Гостю приносят эспрессо в большой чашке, 70 мл горячей воды и, по желанию, молоко. Эспрессо даже могут заменить на двойной ристретто, что только насытит вкус. В общем, гость и сам участвует в приготовлении своего напитка.

Капуччино

Капучино подают порцией 150-180 мл, это второй после эспрессо напиток, который тоже пьется у барной стойки. Часто на чемпионатах по кофе вкус напитка оценивается по эспрессо и капуччино. Фишка напитка – баланс взбитого молока и эспрессо. Если баланс не будет достигнут, получится просто кофе с молоком. Внешне должен быть контраст коричневого и белого. Текстура идеального капуччино должна быть густой без каких-либо пузырьков. Напиток не должен быть слишком горячим (температура должна составлять 55-56 градусов).

Кафе латте

Кофе с молоком – классика. Подается порцией 250 мл или больше. В латте выделяется вкус молока, однако пенки не должно быть много. В идеале – не более 1 сантиметра.

Латте макиато

Подают гостю порцией 250 мл и более. Напиток интересен тем, что кофе вливается в молоко и в итоге получается так называемое запятнанное молоко. В таком напитке более ощутимо молоко, а если соединить оба ингредиента, но в разной очередности, получится два совсем разных вкуса.

Эспрессо макиато

Напиток порцией 50-90 мл. Маленький капуччино. Получается порция эспрессо вместе со взбитым молоком.

Флет уайт

Австралийский напиток (подают 160-250 мл) придумали еще в 1980-х годах. Изюминка – вельветовая пенка. Приготовление напитка состоит в том, что вспененное молоко добавляют в доппио. Бариста создает идеальную пенку от 0,5 до 1 сантиметра.

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