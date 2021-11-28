Как правильно выбирать продукты питания в магазине: хитрости шоперов и советы диетолога

Как правильно выбирать продукты питания в магазине / УНИАН

Правильно покупать продукт питания – не значит уметь выбирать наиболее выгодный по цене товар. Обязательно нужно обращать внимание на его качество, срок хранения, его реальную необходимость и пользу.

Главред собрал советы опытных покупателей и медиков, которые помогут вам не только сэкономит, но и уберечь ваше здоровье.

Составляйте список необходимых продуктов

Банальная, на первый взгляд, рекомендация поможет организовать покупку продуктов питания и, в конечном счете, сэкономит ваше время.

Составляйте прейскурант цен. Так будет намного легче распланировать ваши расходы.

Покупайте продукты питания в супермаркетах, избегайте по возможности покупки в небольших местных магазинах, киосках и т.п.

Покупайте на рынках по необходимости и только те продукты, которые лучше покупать именно там. Например, это такие продукты, как мясо, мед, ягоды, квашеная капуста, огурцы соленые и другие продукты, производство которых требует особого ручного труда. Никогда не забывайте, что на рынке ответственность за качество продуктов ниже, чем в магазинах.

Покупать утром выгодней, т.к. в это время продукты обычно свежей, а в некоторых магазинах и со скидкой.

Не отправляйтесь за покупками на голодный желудок. Излишний аппетит в магазине может повлиять на вашу адекватность.

Как проверить качество продуктов питания в магазине

В магазине не всегда можно проверить продукт по органолептическим показателям, но зато производитель должен предоставить всю необходимую информацию на упаковочном материале.

Внимательно изучайте состав продуктов питания

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Остерегайтесь продуктов питания, у которых в составе большой перечень пищевых добавок. Но при этом не забывайте, что многие недобросовестные производители скрывают истинный состав, поэтому иногда необходимо провести дополнительную проверку качества своими силами.

Большой срок хранения часто говорит о наличии большого количества консервантов.

Меньше доверяйте красивым этикеткам, больше – своему зрению, обонянию и осязанию.

Избегайте покупок в "центральных" проходах, где могут быть низкокачественные продукты, которые хотят поскорей сбыть. По крайней мере, будьте осторожны.

Продукт, находящийся на видном месте на прилавке, может иметь короткий оставшийся срок годности или вообще быть испорченным. Проверяйте всегда срок годности и качество продукта по месту.

Ласковое приманчивое название продукта типа "творожок", "сметанка" и т.п. скорее всего говорит о ненатуральности продукта, в состав которого входит какой-то заменитель. Будьте бдительны.

Закупаемся правильно - советы диетолога

В материале Healthline специалист озвучил правила, которыми нельзя пренебрегать при походе в магазин.

Спланируйте свою неделю и напишите меню на каждый день

Если вы собираетесь обедать вне дома или пропускать ужины – не стоит запасаться продуктами на неделю с целью каждый день что-то готовить самостоятельно.

Проверяйте кухню перед походом в супермаркет

Перед походом за продуктами, проведите инвентаризацию того, что у вас уже есть в шкафах и холодильниках. Это поможет сократить список, количество пищевых отходов и избавит вас от мысли: "нужно еще вот это купить, но не помню, ест дома или нет".

Читайте такжеКак правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистотеЕсли у вас осталось совсем немного масла или круп, но на неделю их еще точно хватит – вы сможете сократить свои расходы и купить свежие продукты в следующий раз. Обязательно проверьте морозильную камеру – там могут оставаться продукты с предыдущих походов в магазин.