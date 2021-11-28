Как правильно выбирать продукты питания в магазине: хитрости шоперов и советы диетолога

От качества продуктов зависит ваше здоровье.
Правильно покупать продукт питания – не значит уметь выбирать наиболее выгодный по цене товар. Обязательно нужно обращать внимание на его качество, срок хранения, его реальную необходимость и пользу.
Главред собрал советы опытных покупателей и медиков, которые помогут вам не только сэкономит, но и уберечь ваше здоровье.
Составляйте список необходимых продуктов
Банальная, на первый взгляд, рекомендация поможет организовать покупку продуктов питания и, в конечном счете, сэкономит ваше время.
- Составляйте прейскурант цен. Так будет намного легче распланировать ваши расходы.
- Покупайте продукты питания в супермаркетах, избегайте по возможности покупки в небольших местных магазинах, киосках и т.п.
- Покупайте на рынках по необходимости и только те продукты, которые лучше покупать именно там. Например, это такие продукты, как мясо, мед, ягоды, квашеная капуста, огурцы соленые и другие продукты, производство которых требует особого ручного труда. Никогда не забывайте, что на рынке ответственность за качество продуктов ниже, чем в магазинах.
- Покупать утром выгодней, т.к. в это время продукты обычно свежей, а в некоторых магазинах и со скидкой.
- Не отправляйтесь за покупками на голодный желудок. Излишний аппетит в магазине может повлиять на вашу адекватность.
Как проверить качество продуктов питания в магазине
В магазине не всегда можно проверить продукт по органолептическим показателям, но зато производитель должен предоставить всю необходимую информацию на упаковочном материале.
Внимательно изучайте состав продуктов питания
Остерегайтесь продуктов питания, у которых в составе большой перечень пищевых добавок. Но при этом не забывайте, что многие недобросовестные производители скрывают истинный состав, поэтому иногда необходимо провести дополнительную проверку качества своими силами.
- Большой срок хранения часто говорит о наличии большого количества консервантов.
- Меньше доверяйте красивым этикеткам, больше – своему зрению, обонянию и осязанию.
- Избегайте покупок в "центральных" проходах, где могут быть низкокачественные продукты, которые хотят поскорей сбыть. По крайней мере, будьте осторожны.
- Продукт, находящийся на видном месте на прилавке, может иметь короткий оставшийся срок годности или вообще быть испорченным. Проверяйте всегда срок годности и качество продукта по месту.
- Ласковое приманчивое название продукта типа "творожок", "сметанка" и т.п. скорее всего говорит о ненатуральности продукта, в состав которого входит какой-то заменитель. Будьте бдительны.
Закупаемся правильно - советы диетолога
В материале Healthline специалист озвучил правила, которыми нельзя пренебрегать при походе в магазин.
Спланируйте свою неделю и напишите меню на каждый день
Если вы собираетесь обедать вне дома или пропускать ужины – не стоит запасаться продуктами на неделю с целью каждый день что-то готовить самостоятельно.
Проверяйте кухню перед походом в супермаркет
Перед походом за продуктами, проведите инвентаризацию того, что у вас уже есть в шкафах и холодильниках. Это поможет сократить список, количество пищевых отходов и избавит вас от мысли: "нужно еще вот это купить, но не помню, ест дома или нет".
Читайте такжеКак правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистотеЕсли у вас осталось совсем немного масла или круп, но на неделю их еще точно хватит – вы сможете сократить свои расходы и купить свежие продукты в следующий раз. Обязательно проверьте морозильную камеру – там могут оставаться продукты с предыдущих походов в магазин.