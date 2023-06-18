Как правильно – 'військовий' или 'воєнний': Авраменко разложил все по полочкам

Языковед пожелал украинцам мирного неба над головой, чистого слова в душах и на устах.

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Авраменко рассказал, в чем разница между словами "військовий" и "воєнний" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, в чем заключается разница между словами "військовий" и "воєнний".

"Оба эти слова есть в наших словарях и имеют они разные значения. Присмотримся к корням этих слов. Прилагательное "воєнний" имеет тот же корень, что и существительное "война". Итак, "воєнний" относится к войне. Например, "воєнні дії", "воєнний стан", "воєнна загроза", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

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Как объяснил языковед, прилагательное "військовий" относится к войску. Так что "військовим" может быть "квиток", "військова частина", "військовий комісаріат", "військовий поїзд".

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"К сожалению, сегодня слова "воєнний" и "військовий", учитывая трагические события в Украине, мы часто употребляем. Поэтому в заключение только пожелаю всем нам мирного неба над головой, чистого слова в наших душах и на наших устах", - сказал известный учитель Украины.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказывает, как крепче держать внимание собеседника:

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