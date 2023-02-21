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Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способ

21 февраля 2023, 16:41
Ответ на вопрос "Как правильно варить вареники?" прост и местами невзрачен. Но, чтобы получить блюдо вместо непонятного месива, нельзя нарушать правила.
Вареники
Как правильно варить вареники: советы и рекомендации/ коллаж фото ua.depositphotos.com

Если на улице опросить десяток-другой людей и попросить их назвать топ-3 самых популярных украинских блюд, то вареники наверняка будут в этом перечне. И, казалось бы, ответ на вопрос "Как правильно варить вареники" – довольно прост. Но, если вы хотите узнать, как сделать так, чтобы вареники не разваливались при варке, нужно соблюдать несколько простых правил.

Как правильно варить вареники, чтобы они не разваливались

Главное условие тут – получить в итоге блюдо и вкусное, и эстетически приятное (на которое глянешь – и глаз радуется). А для этого нужно делать все, чтобы вареники-полуфабрикаты превратилась в вырвиглазное месиво.

Итак, как варить вареники в кастрюле:

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  • В первую очередь обязательно нужно подбирать объемную кастрюлю – вареники не должны себя чувствовать в ней как люди в час-пик в переполненном вагоне метро. Дело в том, что тесто при варке (согласно всем законам физики) немного расширяется. А в тесной кастрюле вареники плотно прилипают друг к другу и их сложно потом разделить. Вот потому-то в конечном итоге получается то самое вышеуказанное месива;
  • Воды для варки наливать не больше, чем 50 процентов кастрюли – то есть не засыпать слишком много вареников – и если нужно их много, то стоит варить в несколько заходов;
  • Как только вода в кастрюле закипает, то можно сразу добавлять несколько чайных ложек постного масла масла (кроме, конечно, столовой ложки соли), это позволит не прилипать изделиям друг к другу;
  • Засыпать вареники только после того, как вода закипит. Потом все нужно аккуратно помешивать деревянной лопаткой – просто для того, чтобы напополам не разрубить вареники и чтобы они не прицепились ко дну. Далее − когда тесто пропитается кипящей водой и вареники будут по-броуновски передвигаться, то их свободно можно помешивать гораздо реже;
  • Ни в коем случае не варить их на медленном огне − иначе они легко, быстро и надежно превращаются в плотную массу.
  • В вареники (если они будут делаться своими руками, а не покупаться в магазине), не стоит класть слишком много начинки;
  • Муку для вареников лучше брать только из твердых сортов пшеницы
  • Чтобы при варке вареники не разварились необходимо соблюдать некоторые правила их приготовлении.
  • При лепке вареников обязательно их края нужно заделать плотно, а каждое, буквально каждое изделие, дополнительно сверху обсыпать мукой.

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