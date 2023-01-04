Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

Для приготовления спагетти требуется в целом от 7 до 12 минут. Но какое точно количество времени понадобится для спагетти, которые вы хотите сварить, лучше посмотреть на упаковке – там должна быть указана эта информация.
Если вас интересует, сколько нужно варить спагетти до состояния аль денте (когда они практически готовы, но не разваренные и более твердые) – просто держите их на огне на несколько минут меньше, чем во время обычного способа приготовления.
Интересно, что спагетти можно готовить не только всем известным простейшим способом – в кастрюле на плите. Их также можно сварить в мультиварке или микроволновке. Давайте разберемся, как варить спагетти пошагово в каждом из этих способов.
Как сварить спагетти в кастрюле на плите
Для этого понадобится большая кастрюля, у которой широкое дно. В ней нужно вскипятить воду в расчете 1 л на каждые 100 г спагетти. Когда вода закипит, спагетти нужно положить в нее так, чтобы образовался "веер". Для этого просто опускаем в воду один конец продукта, а второй будет над верхом кастрюли.
Не нужно "помогать" спагетти опуститься в воду в первые же секунды приготовления – например, ломать их пополам или толкать на дно. Просто подождите одну-две минуты, и верхний край сам опустится в воду, когда низ спагетти станет достаточно мягким.
Добавьте соль по своему вкусу.
Далее нужно варить спагетти на небольшом огне и периодически помешивая. Не нужно накрывать его крышкой.
Для того, чтобы макаронные изделия не слипались, во время приготовления можно добавить в воду немного подсолнечного или оливкового масла. Когда они приготовятся, откиньте на дуршлаг без промывания водой. Вместо промывания можно добавить еще немного масла.
Как сварить спагетти в мультиварке
Налейте в мультиварку воду из расчета 1 л на каждые 100 г спагетти, посолите и вскипятите. Далее положите в воду сами макаронные изделия, подождите несколько минут, пока низ размякнет и они полностью опустятся на дно, и по желанию добавьте немного подсолнечного или оливкового масла.
Закройте крышку и варите до готовности. После того, как они уже сварятся, откиньте на дуршлаг. Промывать их не нужно.
Для приготовления таких макаронных изделий в мультиварке нужно выбирать специальный режим для спагетти или пасты. Если его нет, выбираем режим для приготовления на пару.
Как сварить спагетти в микроволновой печи
Разломайте спагетти на две части и положите в посуду, подходящую для использования в микроволновке. Далее залейте макаронные изделия водой, чтобы ее уровень был примерно на 5 см выше спагетти. Емкость не нужно накрывать крышкой.
Поставьте посуду со спагетти в микроволновку, выставьте время примерно на 3 минуты больше от того, которое указано на упаковке. Когда макаронные изделия сварятся, откиньте их на дуршлаг.
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