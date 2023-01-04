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Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

4 января 2023, 07:10
Если вы хотите вкусно приготовить спагетти, придерживайтесь пошаговой инструкции. Их можно сварить как на плите, так и в мультиварке или микроволновке.
Спагетти, макароны
Для того, чтобы спагетти не слиплись, во время приготовления нужно добавлять масло/ ua.depositphotos.com

Для приготовления спагетти требуется в целом от 7 до 12 минут. Но какое точно количество времени понадобится для спагетти, которые вы хотите сварить, лучше посмотреть на упаковке – там должна быть указана эта информация.

Если вас интересует, сколько нужно варить спагетти до состояния аль денте (когда они практически готовы, но не разваренные и более твердые) – просто держите их на огне на несколько минут меньше, чем во время обычного способа приготовления.

Интересно, что спагетти можно готовить не только всем известным простейшим способом – в кастрюле на плите. Их также можно сварить в мультиварке или микроволновке. Давайте разберемся, как варить спагетти пошагово в каждом из этих способов.

Как сварить спагетти в кастрюле на плите

Для этого понадобится большая кастрюля, у которой широкое дно. В ней нужно вскипятить воду в расчете 1 л на каждые 100 г спагетти. Когда вода закипит, спагетти нужно положить в нее так, чтобы образовался "веер". Для этого просто опускаем в воду один конец продукта, а второй будет над верхом кастрюли.

Не нужно "помогать" спагетти опуститься в воду в первые же секунды приготовления – например, ломать их пополам или толкать на дно. Просто подождите одну-две минуты, и верхний край сам опустится в воду, когда низ спагетти станет достаточно мягким.

Добавьте соль по своему вкусу.

Далее нужно варить спагетти на небольшом огне и периодически помешивая. Не нужно накрывать его крышкой.

Для того, чтобы макаронные изделия не слипались, во время приготовления можно добавить в воду немного подсолнечного или оливкового масла. Когда они приготовятся, откиньте на дуршлаг без промывания водой. Вместо промывания можно добавить еще немного масла.

макароны
Готовые спагетти откиньте на дуршлаг, водой промывать не нужно/ ua.depositphotos.com

Как сварить спагетти в мультиварке

Налейте в мультиварку воду из расчета 1 л на каждые 100 г спагетти, посолите и вскипятите. Далее положите в воду сами макаронные изделия, подождите несколько минут, пока низ размякнет и они полностью опустятся на дно, и по желанию добавьте немного подсолнечного или оливкового масла.

Закройте крышку и варите до готовности. После того, как они уже сварятся, откиньте на дуршлаг. Промывать их не нужно.

Для приготовления таких макаронных изделий в мультиварке нужно выбирать специальный режим для спагетти или пасты. Если его нет, выбираем режим для приготовления на пару.

Как сварить спагетти в микроволновой печи

Разломайте спагетти на две части и положите в посуду, подходящую для использования в микроволновке. Далее залейте макаронные изделия водой, чтобы ее уровень был примерно на 5 см выше спагетти. Емкость не нужно накрывать крышкой.

Поставьте посуду со спагетти в микроволновку, выставьте время примерно на 3 минуты больше от того, которое указано на упаковке. Когда макаронные изделия сварятся, откиньте их на дуршлаг.

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