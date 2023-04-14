Как правильно варить кускус: 3 важных правила для вкусного результата

Кускус - многими любимая полезная крупа, которая имеет большое количество полезных элементов в своем составе.

https://news.glavred.info/kak-pravilno-varit-kuskus-3-vazhnyh-pravila-dlya-vkusnogo-rezultata-10463467.html Ссылка скопирована

Как правильно варить кускус / коллаж фото instagram abdrafigova_guzel/anton_v_gorelkin

Фосфор, калий, медь, железо, пищевые волокна - все это есть в каше кускус и помогает функционированию желудочно-кишечного тракта. Кускус может помогать стабилизировать водно-солевой обмен и хорошо стимулировать работу мозгу. Однако для того, чтобы крупа получилось вкусной - необходимо знать всё о правильных пропорциях и приготовлении.

Сколько нужно воды на стакан кускуса - пропорции

Как известно, кускус - не требует варения, а просто заливается кипятком. Для того, чтобы каша вышла не водянистой и не сырой (чтобы не хрустела на зубах) - необходимо четко следовать пропорциям 1:1. То есть, стакан кускуса заливается строго стаканом кипятка.

Сколько по времени варить кускус - срок приготовления

Как мы уже написали выше, кускус удобен тем, что не требует варения и не заставить стоять у плиты. Для того, чтобы крупа была готова - необходимо потратить совсем немного времени. После того, как вы зальете кашу кипятком - достаточно выждать около 5 минут, не больше. Главное - правильные пропорции, тогда каша будет готовой, а не сырой.

видео дня

Как правильно варить кускус - важные вкусовые решения

Варить кускус ненужно, однако для того, чтобы после запаривания каша получилась не пресной - воспользуемся приправами.

После того, как вы залили кускус кипятком - его необходимо помешать вилкой. После того, как блюдо настоится - добавьте соль, перец и масло по вкусу - сливочное или растительное. Эти ингредиенты подчеркнут особый вкус кускуса.

Также вам может быть интересно: