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Как правильно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: советы врача

31 декабря 2021, 04:30

Употреблять активированный уголь, подсолнечное или сливочное масло перед застольем, чтобы не пьянеть – нет смысла, отмечает врач.

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Алкогольные напитки за новогодним столом лучше не смешивать, а выбрать какой-то один / УНИАН

Уже совсем скоро наступит новый 2022-й год. И у украинцев традиционно возникает много вопросов, какие алкогольные напитки можно употреблять в новогоднюю ночь и как правильно это делать.

Как правильно употреблять алкогольные напитки за праздничным столом, объяснил врач-нарколог, психотерапевт Евгений Скрипник. Полезные советы он обнародовал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что неправильно сочетать сладкий шоколад и вино. Если вы выбираете шампанское, то лучше брать брют (сухое игристое вино) с как можно меньшим количеством сахара.

Также лучше отказаться от сладкого или полусладкого игристого вина, ведь оно вредно, отметил врач.

Рекомендации от врача относительно алкоголя в новогоднюю ночь:

  • Лучше употреблять сухое белое вино, то есть негазированное, и не более двух бокалов – максимум 250 г;
  • Лучше садиться за стол не с пустым желудком, а поев чего-то за 2-3 часа до застолья;
  • Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их;
  • Если смешивать газированные напитки ("Колу", "Пепси", "Спрайт") и алкогольные (виски, водку и т. п), это ускорит всасывание алкоголя, и вы быстро опьянеете;
  • То, что можно "повышать градус" во время употребления алкоголя – это миф, и так лишь можно навредить организму;
  • Если употребляете алкогольные напитки, то употребляйте какой-то один, не смешивайте;
  • Наша печень привыкла ночью отдыхать, и употребление пищи и алкоголя в ночное время – для нее стресс. Поэтому нужно особенно избегать сладкого и жирного, и стараться свести употребление алкоголя и пищи к минимуму;
  • Если без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл;
  • Всегда помните, что безопасной дозы алкоголя не существует;
  • Беременным, кормящим младенцев мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, алкоголь противопоказан;
  • Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между поздравлениями, тостами делать большие перерывы и больше двигаться, танцевать, прогуливаться на улице и тому подобное;
  • Если утром у вас похмельный синдром, то вредно лечить его алкоголем;
  • Алкоголь у здорового человека полностью выводится за трое суток;
  • Алкоголь обладает мочегонными свойствами, поэтому возникает обезвоживание. Поэтому лучше утром употреблять большое количество жидкости (вода, компот, узвар и прочее);
  • Если утром после застолья болит голова, можно принять аспирин, парацетамол или ибупрофен, и также стоит померить артериальное давление;
  • Рассол лучше не употреблять, ведь он содержит много соли, что вызывает задержку жидкости в организме и повышение артериального давления. А в случае с употреблением алкоголя нужно наоборот максимально вывести токсины из организма, а они выводятся вместе с жидкостью.

Также врач-нарколог разрушил ряд мифов относительно употребления алкоголя. Так, по его словам, это неправда, что употребление подсолнечного или сливочного масла перед застольем поможет не пьянеть.

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"Вы только нанесете двойной удар по поджелудочной железе", – подчеркнул медик.

Кроме этого, по его словам, нет смысла принимать активированный уголь перед употреблением алкоголя.

Напомним, ранее медики рассказали, что на самом деле происходит с организмом, если употреблять алкоголь на пустой желудок. Без еды в организме вы быстрее начинаете чувствовать себя навеселе, употребляя алкоголь.

Также ранее ученые рассказали, что пиво является вредным для печени алкоголем, хотя алкоголя в нем не так уж много. Ученые утверждают, что если ежедневно выпивать по два-три бокала пенного, то можно нанести серьезный вред печени.

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