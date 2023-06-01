Как правильно ухаживать за помидорами, чтобы был богатый урожай

Помидоры нужно время от времени поливать, также они нуждаются в подкормке и пасынковании.

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Как правильно ухаживать за помидорами / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/niallradford, ua.depositphotos.com

Уже начался "золотой" сезон дачников, когда началась пора огородов и некоторый урожай начинает созревать. Однако, чтобы получить хороший урожай, за ним нужно трепетно ухаживать. Так, например, начинающие дачники не знают, как правильно ухаживать за помидорами.

Даже самый лучший сорт не даст хороший урожай, если не следить за грядками, не поливать и не подкармливать помидоры.

Как поливать помидоры

Помидоры не любят повышенную влажность, так что заливать их полностью водой - не лучший вариант. Лучшей водой для томатов является дождевая, так как она достаточно мягкая и в ней лучше растворяются питательные вещества. Но если у вас такой воды нет, то можно использовать обычную, главное чтобы она была не ледяной, а слегка теплой.

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Лучшим временем для поливки является период без жары - до 9 утра или с 17 до 20 вечера. Если поливать помидоры под палящим солнцем, они могут завянуть. Стоит отметить, что воду лить нужно исключительно под корень.

До момента плодоношения помидоры стоит поливать 1 раз в неделю по 5 литров на растение. В период, когда появляются плоды, поливать нужно будет чаще. Если же у вас низкорослый сорт томатов, то после появления плодов их поливать не нужно, а высокорослые сорта стоит продолжать поливать по 3 л на растение.

Как подкармливать помидоры

Подкармливать помидоры нужно умеренно и только органическими удобрениями. Отличным вариантом будет подкормка водой, настоянной на навозе. Такой полив стоит дополнительно проводить один раз в 2 недели.

Когда плоды набирают массу, нужно сделать раствор: 1 спичечная коробка аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды. На 1 куст нужно 3 л воды.

Повысить качество и вкус плодов поможет настой золы: 2 стакана заливают 10 л теплой воды и выдерживают 5 часов. А затем поливают им растения под корень. И так все лето, через каждые 10 – 12 дней.

Как пасынковать помидоры

Пасынкование помидоров является одним из самых важных этапов. Для получения богатого урожая стоит удалять пасынки, которые растут в пазухах листьев.

Это нужно делать тогда, когда длина пасынка составляет 1-3 сантиметра. Нужно делать это чистыми ножницами или ногтями. Стоит отметить, что пасынки нельзя выламывать полностью.

Также нужно отрывать нижние листья куста, ведь они активно испаряют влагу, а во время дождей на них попадает земля, в которой обитают споры фитофторы. Эти листья начинают болеть.

Листья нужно обрывать тогда, когда плоды начинают белеть. Делать это нужно по 1-2 листу в несколько дней.

Как правильно подвязывать помидоры

Если вы решили подвязывать помидоры, то делать это нужно правильно. Подвязка не должна повреждать растение. Использовать нужно лишь мягкие материалы. Кроме того нельзя допускать, чтобы узел не находился на растении.

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