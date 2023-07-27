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Как правильно ухаживать за подсолнухами: главные советы для хорошего урожая

Елизавета Бельмас
27 июля 2023, 19:25 обновлено 27 июля, 19:31
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Главред расскажет, как часто нужно поливать подсолнух и как о нем заботиться.
Как правильно ухаживать за подсолнухами
Как правильно ухаживать за подсолнухами / коллаж: Главред, фото: pexels

Подсолнух - довольно популярная культура среди фермеров. Уход за этим растением достаточно прост, однако требует внимательности. Мы расскажем, когда подкармливать подсолнечник и как правильно за ним ухаживать.

Как часто нужно поливать подсолнух - главное условие

Полив подсолнуха - очень важная часть ухода. Это растение требует обильного полива на протяжении всего роста и цветения. Важно помнить, что поливать подсолнух необходимо часто и обильно. В особенно жаркие дни необходим ежедневный полив, а в засуху стоит поливать подсолнух и несколько раз в сутки.

Как правильно ухаживать за подсолнухами

Помимо обильного полива, о котором мы написали выше, подсолнуху также важно место его посадки и роста. Для выращивания этого растения очень важно выбирать самый солнечный участок доступной территории, чтобы на протяжении дня подсолнух постоянно получал свет.

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Чем лучше кормить подсолнух

Подкормка для подсолнуха важна так же сильно, как и для любого другого растения. Больше всего этому растению подходит азот и бор. Азот стоит вносить при посадке культуры, он играет особую роль во время роста стебля и листьев. а также спасает их от бледности.

Также подсолнух любит бор. Этот элемент необходимо вносить перед началом засухи, он заменит растению подсолнуха влагу и сделает его устойчивым к засухе.

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