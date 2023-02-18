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Как правильно топить жир на смалец: удивительный рецепт сочного объедения

18 февраля 2023, 04:45
Как избавиться от неприятного запаха смальца - простой и проверенный лайфхак.
смалец
Как правильно есть смалец / Скриншот

Смалец (лярд) является одним из самых известных продуктов во многих странах мира. Он представляет собой жир, вытопленный из сала. При этом зачастую для его приготовления используется нутряной (кишечный) жир, что придает смальцу специфический запах и привкус.

Несмотря на то, что некоторые считают смалец вредным продуктом, многие задаются вопросом - как сделать смалец без запаха.

Как правильно топить жир

Рецепт приготовления смальца довольно прост и с ним справится практически каждый:

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  • кастрюлю на плите разогреваем на быстром огне (можно добавить немного воды);
  • обжариваем кусочки сала помешивая в течение первых 15 минут (крышкой накрывать не надо);
  • после закипания уменьшаем огонь и накрываем крышкой;
  • помешиваем через каждые минут 30-40 мин до полного вытапливания жира.

Как избавиться от неприятного запаха смальца

Стоит помнить простой лайфхак, который сделает смалец вкусным и без неприятного запаха. Перед тем, как начать его топить на плите, не забудьте вымочить нутряной жир в воде. Время вымачивания – от 12 часов до двух суток.

Это даст возможность убрать неприятный "аромат", а также избавиться от остатков крови. При этом предварительно можно посолить воду.

Как правильно есть смалец

Многие гурманы любят смалец за то, что он может стать сытным дополнением для быстрой закуски. Нередко любители просто намазывают его на хлеб, посыпая сверху лучком или зелень.

Также смалец используют для жарки мяса или овощей. Кроме того, известно много рецептов, в которых смалец добавляют в мучные и кондитерские изделия.

Как долго можно хранить смалец

При условии соблюдения обязательных условий, смалец можно хранить несколько лет. При этом важно помнить:

  • свиной смалец может храниться несколько месяцев в холодильнике;
  • свиной смалец сохраняется гораздо дольше в морозилке (его можно разложить по пакетам).

Для чего полезен смалец

Издавна известно, что смалец широко используется в народной медицине.

Что лечат топленым свиным жиром:

  • простуду;
  • кашель;
  • бронхит.

Известно, что есть советы, по которым теплый смалец даже прикладывали к груди в виде компресса. Смалец использовали как защиту от обморожений зимой, смазывая жиром кожу на открытых участках.

Специалисты утверждают, что богатый витамином B4 смалец влияет на белковый и жировой обмен, укрепляет сосуды, а также помогает работе сердца и полезен для печени (конечно, при разумном употреблении).

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