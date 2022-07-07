Как правильно стирать тюль в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят его целым

Можно допустить всего нескольких ошибок, и дорогая вам вещь будет непоправимо испорчена. Чтобы этого не произошло, стоит знать, как правильно стирать тюль.
Со вкусом подобранный тюль привнесет в интерьер нотки легкости, чистоты и шарма. А чтобы это изделие дольше радовало своей красотой, важно правильно за ним ухаживать.
Ткань такого изделия очень нежная, поэтому если у вас уже тянется рука бросить его в стиральную машину вместе с другими разнообразными вещами, лучше остановитесь. Сперва стоит разобраться, как правильно стирать тюль.
Как стирать тюль в стиральной машине
- Стирать тюль в машинке нужно только в специальном мешочке для стирки. Он защитит изделие от повреждений и не позволит ему запутаться в узел.
- Нужно тщательно подходить к выбору средства, с которым будете стирать тюль. Лучше всего в этом случае подойдет гель. Если же выбирать из порошков, то он должен быть предназначен для бережной стирки.
- Если нужно отбелить тюль, можно добавить немного моющего средства, которое имеет в своем составе отбеливатель.
- Режим стирки нужно выбирать деликатный. При выборе режима обращайте внимание на то, чтобы он предусматривал либо меньшие обороты отжима, либо вообще был без него. Или же можете отключить отжим самостоятельно.
- Нежная ткань тюля не любит горячих температур. Поэтому во время стирки стоит выбирать температуру не выше 30-40 градусов.
Как стирать тюль вручную
Перед стиркой обязательно тщательно его отряхните, чтобы избавиться от пыли, если она где-то осела. После этого замачиваем тюль в теплой воде с порошком для ручной стирки или содой и оставляем так на 1-2 часа.
Относительно температуры, здесь действует то же правило, что и для машинной стирки – лучше не пересекать отметку в 30-40 градусов. Хотя бывают и исключения – есть тюли, ткань у которых позволяет стирать их и при более высоких температурах. В таком случае стоит руководствоваться информацией, которая указана на ярлычке изделия.
Стирать тюль вручную нужно осторожно. Нельзя сильно тереть изделие, или же сильно его выкручивать – такие действия приведут лишь к тому, что нежная ткань деформируется и будет потрепанной.
После стирки тюль нужно тщательно прополоснуть, несколько раз меняя воду. Отжимать изделие нельзя, чтобы не повредить его – лучше аккуратно его развесить в расправленном состоянии, чтобы вода стекла сама.
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