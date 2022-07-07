Как правильно стирать тюль в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят его целым

Как правильно стирать тюль в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Со вкусом подобранный тюль привнесет в интерьер нотки легкости, чистоты и шарма. А чтобы это изделие дольше радовало своей красотой, важно правильно за ним ухаживать.

Ткань такого изделия очень нежная, поэтому если у вас уже тянется рука бросить его в стиральную машину вместе с другими разнообразными вещами, лучше остановитесь. Сперва стоит разобраться, как правильно стирать тюль.

Как стирать тюль в стиральной машине

Стирать тюль в машинке нужно только в специальном мешочке для стирки. Он защитит изделие от повреждений и не позволит ему запутаться в узел. Нужно тщательно подходить к выбору средства, с которым будете стирать тюль. Лучше всего в этом случае подойдет гель. Если же выбирать из порошков, то он должен быть предназначен для бережной стирки. Если нужно отбелить тюль, можно добавить немного моющего средства, которое имеет в своем составе отбеливатель. Режим стирки нужно выбирать деликатный. При выборе режима обращайте внимание на то, чтобы он предусматривал либо меньшие обороты отжима, либо вообще был без него. Или же можете отключить отжим самостоятельно. Нежная ткань тюля не любит горячих температур. Поэтому во время стирки стоит выбирать температуру не выше 30-40 градусов.

Как стирать тюль вручную

Перед стиркой обязательно тщательно его отряхните, чтобы избавиться от пыли, если она где-то осела. После этого замачиваем тюль в теплой воде с порошком для ручной стирки или содой и оставляем так на 1-2 часа.

Относительно температуры, здесь действует то же правило, что и для машинной стирки – лучше не пересекать отметку в 30-40 градусов. Хотя бывают и исключения – есть тюли, ткань у которых позволяет стирать их и при более высоких температурах. В таком случае стоит руководствоваться информацией, которая указана на ярлычке изделия.

Стирать тюль вручную нужно осторожно. Нельзя сильно тереть изделие, или же сильно его выкручивать – такие действия приведут лишь к тому, что нежная ткань деформируется и будет потрепанной.

После стирки тюль нужно тщательно прополоснуть, несколько раз меняя воду. Отжимать изделие нельзя, чтобы не повредить его – лучше аккуратно его развесить в расправленном состоянии, чтобы вода стекла сама.

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