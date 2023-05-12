Как правильно стирать пиджак в машинке: 10 секретов, которые должен знать каждый

Чтобы такой любимый предмет одежды прослужил вам как можно дольше, стоит знать наперед, как правильно стирать и сушить пиджак.

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Как правильно стирать пиджак в машинке/ pexels, ua.depositphotos.com

Стирка пиджака – очень ответственный процесс. Если не соблюдать специальные правила и пренебрегать всеми требованиями к уходу за изделием, то есть риск непоправимо испортить одежду. Если эта вещь вам важна, то лучше узнать наперед, как постирать пиджак от костюма в домашних условиях и можно ли делать это в стиральной машине.

Как часто нужно стирать пиджак

Специалисты рекомендуют стирать пиджак дважды в год. Такое количество раз является оптимальным и обусловлено тем, что во многих пиджаках есть проклеенные детали. Если же такой пиджак часто стирать, то под действием воды поливиниловый клей может быстрее раствориться. Если в вашем пиджаке нет деталей, приклеенных таким клеем, тогда пиджак можно стирать чаще.

Можно ли стирать пиджак в машинке

В первую очередь при уходе за любой одеждой, а не только за пиджаком, нужно ознакомиться с этикеткой, которую оставляет производитель. Там указана вся самая важная информация – можно или нельзя стирать пиджак в машинке, какая температура воды для него допустима, можно ли использовать отжим и тому подобное. Для ряда пиджаков рекомендуется чистка в химчистке или ручная стирка – эта информация также будет указана на этикетке.

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Нужно помнить, что шерстяной костюм без примесей стирать в пальной машине нельзя. Его можно сдать в химчистку или самостоятельно провести сухую чистку дома. Если такой пиджак постирать, он может потерять свою форму. Такие же правила распространяются на этот вид одежды, выполненный из замши и бархата. Также вручную лучше стирать пиджаки из атласа.

Если в шерстяном пиджаке есть примеси других материалов, то можно постирать его вручную. В таком случае стоит следить, чтобы температура воды не превышала 40 градусов.

Как стирать пиджак в стиральной машине

Итак, если производитель не отмечает, что стирка в машинке противопоказана пиджаку, значит можно воспользоваться помощью этой домашней помощницы. С тканями, которые нельзя бросать в машинку, мы уже разобрались выше. Для всех остальных тканей такая стирка разрешена, но стоит помнить основные правила.

1. Нужно выбирать режим деликатной или ручной стирки, особенно если ваш пиджак льняной или хлопковый.

2. Температура воды – не более 20-40 градусов.

3. Стоит выключить режим отжима, чтобы не повредить форму изделия, которую пиджак приобрел во время изготовления.

4. Перед стиркой нужно застегнуть все пуговицы на изделии. Также стоит извлечь из карманов все мелкие вещи.

5. Снимите элементы декора и фурнитуру, которые снимаются.

6. Нужно проверить, нет ли на изделии торчащих нитей или других дефектов. Если вы заметили какие-то дефекты, лучше их устранить до стирки, ведь во время цикла стирки пиджак может еще больше повредиться.

7. Если на пиджаке есть пятна или засаленные места, лучше их обработать еще до стирки.

8. Если пиджак классический, то его нельзя выворачивать перед стиркой. Лучше положить его в специальную сетку для стирки. Если дома нет такой сетки, то вместо нее можно использовать наволочку, которую крепко завязать после того, как положите в нее пиджак.

9. Лучше, чтобы пиджак был в барабане без другой одежды. Класть вместе в барабан машинки можно лишь несколько пиджаков, которые пошиты из одинакового материала и имеют похожие цвета.

10. Нужно использовать лишь такие моющие средства, которые быстро выполаскиваются и не оставляют разводов. Лучше всего с этой задачей справятся жидкие гели.

Как сушить пиджак после стирки

После стирки нельзя отжимать пиджак, лучше дать ему время, чтобы вода сбежала сама. Изделие нужно повесить на плечики и подождать, пока оно немного подсохнет. Не рекомендуется сушить его под открытым солнечным светом.

Когда пиджак будет еще немного влажным, его нужно осторожно выгладить. Но перед этим стоит заглянуть в этикетку, чтобы узнать, можно ли его гладить и если да – то при какой температуре. Также рекомендуют делать это через марлю или слой тонкой ткани.

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