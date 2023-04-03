Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

Чтобы не испортить нижнее белье неправильной стиркой, стоит знать ряд основных правил.

Как правильно стирать нижнее белье/ ua.depositphotos.com

Женское нижнее белье в наше время имеет разнообразные стиль и дизайн и изготавливается из различных материалов. Отличаются разнообразием также модели мужского нижнего белья. Но независимо от модели все такие вещи требуют осторожности и деликатности в уходе. Поэтому стоит знать заранее, как правильно стирать нижнее белье в стиральной машине и вручную.

В первую очередь стоит учитывать ряд основных правил. Перед стиркой любого белья нужно ознакомиться с информацией на ярлычке, где производитель указывает ключевые рекомендации к уходу. Как и всю другую одежду, нижнее белье также стоит сортировать по цветам перед стиркой. Также не стоит класть в стиральную машинку вместе изделия из натуральной и синтетической ткани, ведь у них разные требования к стирке.

Важно наполнять барабан лишь наполовину и вместе с бельем не класть вещи, которые могут его повредить – например, изделия с молниями, различными застежками или другими опасными для нежной ткани элементами.

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Тонкое и деликатное нижнее белье стоит стирать в специальных мешочках, которые защитят его от повреждения. Моющее средство стоит подбирать со всей ответственностью – это должен быть либо специализированный гель или порошок, либо порошок для стирки детской одежды. Жидкие гели в этом случае будут лучше, чем порошок, ведь они лучше выполощутся.

Не стоит применять для нижнего белья агрессивные средства для отбеливания, например, белизну. Лучше заменить их кислородными отбеливателями.

При этом нужно помнить, что новый только что приобретенный комплект белья перед одеванием обязательно стоит сперва постирать.

Как правильно стирать нижнее белье в стиральной машине

Помимо всех вышеупомянутых правил стоит помнить еще несколько, если вы планируете постирать нижнее белье именно с помощью стиральной машины.

1. Если на белье много кружева или других декоративных элементов, то лучше постирать такие вещи вручную. Машинная стирка может не только повредить, но и безвозвратно испортить такие изделия.

2. Хлопковое белье хорошо переносит машинную стирку и при необходимости может выдерживать температуры даже до 90 градусов, а вот синтетическое белье "не любит" температуры выше 40 градусов.

3. Стоит выбирать отжим на самых низких оборотах, чтобы не повредить белье.

4. Если на белье есть сложные пятна, то перед тем, как отправлять его в барабан машинки, стоит сперва его замочить.

Как стирать нижнее белье руками

Ручная стирка поможет сохранить нижнее белье как можно дольше. Поэтому если есть сомнения, выдержит ли тот или иной комплект стирку в машинке, лучше не рисковать и постирать его вручную.

При этом стоит придерживаться всех правил, о которых мы писали выше, и нескольких следующих:

1. Важно контролировать температуру воды и силу трения. Если белье деликатное, не стоит его стирать в горячей воде, проконтролируйте, чтобы оно было теплым.

2. Лучше использовать жидкий гель для стирки – он лучше выполощется.

3. Если на белье есть сложные пятна, его сперва стоит замочить на 20-60 минут в воде с моющим средством.

4. После стирки белье стоит хорошо прополоскать в прохладной воде.

5. Во время последнего цикла полоскания можно добавить в воду немного ополаскивателя для белья – это поможет придать вещам приятный аромат и мягкость.

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