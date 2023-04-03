УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

3 апреля 2023, 18:34
Чтобы не испортить нижнее белье неправильной стиркой, стоит знать ряд основных правил.
Стирка, стиральная машина, нижнее белье
Как правильно стирать нижнее белье/ ua.depositphotos.com

Женское нижнее белье в наше время имеет разнообразные стиль и дизайн и изготавливается из различных материалов. Отличаются разнообразием также модели мужского нижнего белья. Но независимо от модели все такие вещи требуют осторожности и деликатности в уходе. Поэтому стоит знать заранее, как правильно стирать нижнее белье в стиральной машине и вручную.

В первую очередь стоит учитывать ряд основных правил. Перед стиркой любого белья нужно ознакомиться с информацией на ярлычке, где производитель указывает ключевые рекомендации к уходу. Как и всю другую одежду, нижнее белье также стоит сортировать по цветам перед стиркой. Также не стоит класть в стиральную машинку вместе изделия из натуральной и синтетической ткани, ведь у них разные требования к стирке.

Важно наполнять барабан лишь наполовину и вместе с бельем не класть вещи, которые могут его повредить – например, изделия с молниями, различными застежками или другими опасными для нежной ткани элементами.

видео дня

Тонкое и деликатное нижнее белье стоит стирать в специальных мешочках, которые защитят его от повреждения. Моющее средство стоит подбирать со всей ответственностью – это должен быть либо специализированный гель или порошок, либо порошок для стирки детской одежды. Жидкие гели в этом случае будут лучше, чем порошок, ведь они лучше выполощутся.

Не стоит применять для нижнего белья агрессивные средства для отбеливания, например, белизну. Лучше заменить их кислородными отбеливателями.

При этом нужно помнить, что новый только что приобретенный комплект белья перед одеванием обязательно стоит сперва постирать.

Как правильно стирать нижнее белье в стиральной машине

Помимо всех вышеупомянутых правил стоит помнить еще несколько, если вы планируете постирать нижнее белье именно с помощью стиральной машины.

1. Если на белье много кружева или других декоративных элементов, то лучше постирать такие вещи вручную. Машинная стирка может не только повредить, но и безвозвратно испортить такие изделия.

2. Хлопковое белье хорошо переносит машинную стирку и при необходимости может выдерживать температуры даже до 90 градусов, а вот синтетическое белье "не любит" температуры выше 40 градусов.

3. Стоит выбирать отжим на самых низких оборотах, чтобы не повредить белье.

4. Если на белье есть сложные пятна, то перед тем, как отправлять его в барабан машинки, стоит сперва его замочить.

Как стирать нижнее белье руками

Ручная стирка поможет сохранить нижнее белье как можно дольше. Поэтому если есть сомнения, выдержит ли тот или иной комплект стирку в машинке, лучше не рисковать и постирать его вручную.

При этом стоит придерживаться всех правил, о которых мы писали выше, и нескольких следующих:

1. Важно контролировать температуру воды и силу трения. Если белье деликатное, не стоит его стирать в горячей воде, проконтролируйте, чтобы оно было теплым.

2. Лучше использовать жидкий гель для стирки – он лучше выполощется.

3. Если на белье есть сложные пятна, его сперва стоит замочить на 20-60 минут в воде с моющим средством.

4. После стирки белье стоит хорошо прополоскать в прохладной воде.

5. Во время последнего цикла полоскания можно добавить в воду немного ополаскивателя для белья – это поможет придать вещам приятный аромат и мягкость.

Читайте также:

нижнее белье стирка стиральная машинка женское белье интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

Путинская Россия прощается с тылом

18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

Реклама
17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

Реклама
15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

11:42

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

Реклама
11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников ПутинаВидео

11:01

"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спастиВидео

10:58

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

10:57

Пригожин заявил о "взятии" Бахмута: бойцы ВСУ жестко ответили на фейкВидео

10:38

Мобилизация в Украине: как могут наказать военнообязанных мужчин, которые остались за границейВидео

10:13

Польша передала Украине первые МиГ-29

10:03

Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40Видео

09:53

Глобальная война Китая и США: эксперт спрогнозировал вероятный сценарийВидео

09:47

Жители в панике выбегали из домов: в РФ зафиксировали мощное землетрясениеВидео

09:43

В оккупированном Мелитополе взорвали в авто коллаборанта-"чиновника"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять