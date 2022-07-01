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Как правильно стирать кроссовки вручную: 5 шагов для эффективного ухода за обувью

1 июля 2022, 03:45

Правильная стирка кроссовок поможет дольше сохранять их в идеальной форме. Чтобы не допускать ошибок и не испортить обувь, стоит соблюдать ряд правил.

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Как правильно стирать кроссовки вручную – 5 шагов/ ua.depositphotos.com, Instagram

Кроссовки – это верный спутник большинства из нас, который выручает в любую погоду и в разных обстоятельствах. А так как современная мода позволяет носить их как с брюками, так и с платьями, юбками, шортами и т.п, то такая обувь становится просто незаменимой в гардеробе.

Но есть и негативная сторона – из-за частого ношения наши кроссовки быстрее пачкаются, чем другие виды обуви. Поэтому и нуждаются в регулярной и тщательной очистке.

Ранее мы рассказывали, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы не навредить им и сохранить их целыми. Но из-за ряда противопоказаний, которые мы упоминали в предыдущей статье, не все кроссовки можно бросать в стиральную машину – некоторые это может просто безвозвратно испортить. Поэтому давайте разберемся, как правильно стирать кроссовки вручную.

1. Подготовьте "инструменты"

Вам понадобится удобная емкость с достаточным количеством теплой, но ни в коем случае не горячей воды. Также возьмите моющее средство и не очень жесткую щетку. При этом на щетку обратите особое внимание – если она будет более жесткая, то может повредить поверхность материала.

Подошву можно эффективно очистить с помощью старой зубной щетки.

2. Подготовьте кроссовки к процедуре

Из обуви нужно вынуть стельки и шнурки, которые постирать вручную отдельно от кроссовок. Очистить подошву от налипшей грязи и мелких камешков (можно с помощью зубочистки).

3. Осторожно почистите щеткой кроссовки

Смочив щетку в мыльном растворе, почистите ею вашу обувь. При этом стоит быть осторожными с деликатными элементами на кроссовках (бусинками, пайетками и другими наклеенными частями). После чистки ополосните кроссовки водой.

4. Сушить обувь только при комнатной температуре

Как бы срочно ни нужны были вам эти кроссовки, лучше не рисковать и не ставить их поближе к искусственным источникам тепла, например, батарее. Также нельзя сушить их феном – такого отношения они точно не оценят.

5. Обработайте кроссовки грязе- и влагоотталкивающим средством

Также для сохранения длительной свежести лучше обработать внутреннюю поверхность кроссовок специальным антибактериальным дезодорантом для обуви.

Как стирать сетчатые кроссовки вручную

Сетчатые кроссовки достаточно удобны, и они становятся особенно незаменимыми в летнюю жару, ведь позволяют ноге лучше дышать. Но вот ухаживать за ними не так просто.

Такой вид обуви чаще пачкается, и грязь оседает под сеткой. Чтобы он не скапливался в труднодоступных местах, чистить кроссовки нужно регулярно.

Такие модели лучше не доверять стиральной машинке и очищать вручную. Для этого в теплую воду нужно добавить гель для мытья посуды, и затем этим раствором помыть сетку. При этом стоит использовать мягкую губку или щетку, чтобы не повредить деликатный материал.

Чтобы почистить подошву, используйте обычную старую зубную щетку. Также лучше начинать чистить такую обувь именно с подошвы. Если сделать наоборот, пока вы будете чистить верхнюю часть, грязь снизу может медленно "перекочевать" по всему кроссовку.

Как стирать кожаные кроссовки вручную

Здесь можно следовать указанному выше алгоритму. Однако не стоит надолго оставлять такую обувь в воде, чтобы она не размокла слишком сильно и не потеряла свою форму. Также вместо нежесткой щетки можно использовать кусок ткани.

Как стирать кроссовки из замши вручную

Если ваша обувь изготовлена полностью из замши, чистить ее нужно специальной щеткой, которая предназначена именно для этого материала. Кроссовки нужно протереть смесью воды и спирта, и после этого почистить щеткой. Те места, в которых грязь слишком сильно въелась, можно обработать уксусом.

Заканчиваем такую "банную процедуру" для ваших кроссовок промыванием в чистой воде, протирая их при этом тканевой салфеткой или какой-то тканью. После этого ставим сушиться.

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