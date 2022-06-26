Как правильно сортировать вещи перед стиркой: 3 золотые правила, которые сохранят вашу одежду

Как правильно сортировать вещи перед стиркой/ ua.depositphotos.com

Правильная сортировка вещей перед тем, как бросить их в стиральную машинку – это азы, от которых зависит успешность всего процесса стирки. Ведь вряд ли кому-то захочется доказывать своим домочадцам, что розовый цвет сейчас в тренде, только потому, что среди белоснежных вещей каким-то образом "завалялся" красный носок.

Как правильно сортировать вещи для стирки:

Шаг №1: разложить их по фактуре ткани

Нельзя стирать вместе, например, шерсть, шелк и джинсовые ткани, ведь каждый из этих материалов имеет свой "характер" и свои требования к стирке.

Поэтому когда ваши вещи будут рассортированы по типам тканей, нужно ознакомиться с тем, какие правила стирки для каждого из этих материалов.

Шаг №2: разложить вещи по цвету

Пренебрегать этим правилом точно не стоит, если вы хотите, чтобы ваши вещи сохранились в своем привычном виде и цвете. Ведь и одна ложка дегтя (или единственный красный носок) может испортить целую бочку меда.

Вещи светлых и темных оттенков обязательно нужно стирать отдельно. При этом темные – это не только черные или близкие к нему, но и темно-красный, темно-зеленый и т.п.

Вещи ярких оттенков, которые приближены по цветовой гамме, можете смело стирать вместе. Например, вместе класть в машинку можно всё лиловое, красное и оранжевое. Также "не покусаются" вещи синего и зеленого цветов.

Белые вещи следует стирать отдельно от всего остального.

Шаг №3: не забывайте о вещах-эгоистах

Есть ряд вещей, которые обязательно нужно стирать отдельно от других. К этому списку относятся: детские вещи, нижнее белье, колготки, носки, все полотенца – как для ванной, так и для кухни, а также подушки, одеяла и пледы.

Большие вещи типа пледов, покрывал и верхней одежды нельзя смешивать с другими вещами в первую очередь потому, что машинка не сможет равномерно прокручивать их в барабане. Вследствие этого в лучшем случае ваши вещи будут плохо постираны, и на них будут разводы от стирального порошка, в худшем – ваша машинка может сломаться.

Если у вас большая семья, стирки набирается очень много и есть немного свободного места в доме – можно сразу поставить несколько корзин, которые помогут заранее сортировать вещи для стирки.

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