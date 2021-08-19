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Как правильно смывать с рук инфекции - ответ физиков

19 августа 2021, 20:28
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Тщательное мытье рук признано эффективным средством борьбы с распространением болезней и инфекций, однако физика этого процесса изучена мало, говорят ученые.

Мыло
Как правильно смывать с рук инфекции - ответ физиков / ua.depositphotos.com

Закончена разработка математической модели механики жидкости при мытье рук. Соответствующая статья была опубликована в журнале Physics of Fluids. Американские ученые утверждали, что мельчайшие частицы − вирусы и бактерии − вымываются из микроскопических углублений на поверхности кожи лишь через двадцатисекундного интенсивного трения влажных ладоней друг о друга.

Тщательное мытье рук признано эффективным средством борьбы с распространением болезней и инфекций, однако физика этого процесса до сих пор не была изучена. Исследователи из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом построили модель, отражающую ключевой механизм мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого такие частицы, как вирусы и бактерии, смываются с рук.

Математическая модель основана на взаимодействии двух волнистых поверхностях, которые движутся друг относительно друга в двух измерениях, в то время как между ними находится тонкая пленка жидкости. Частицы задерживаются на шероховатых поверхностях руки в потенциальных ямках, и чтобы извлечь их оттуда, энергия потока воды должна быть достаточно высокой.

Авторы отмечают, что более сильный поток легче удаляет частицы, а его сила зависит от скорости движения рук.

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Напомним, ранее ученые из Бергенского университета (Норвегия) выяснили, что постоянное использование чистящих средств в серьезной степени увеличивает риск нарушения работы женских легких.

Такое положение вещей вызвано раздражением слизистой оболочки из-за веществ, входящих в состав чистящих средств и вдыхаемых женщинами при уборке. Кроме того, это данное раздражение может приводить к возникновению астмы и другим заболеваниям.

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