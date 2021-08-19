Как правильно смывать с рук инфекции - ответ физиков / ua.depositphotos.com

Закончена разработка математической модели механики жидкости при мытье рук. Соответствующая статья была опубликована в журнале Physics of Fluids. Американские ученые утверждали, что мельчайшие частицы − вирусы и бактерии − вымываются из микроскопических углублений на поверхности кожи лишь через двадцатисекундного интенсивного трения влажных ладоней друг о друга.

Тщательное мытье рук признано эффективным средством борьбы с распространением болезней и инфекций, однако физика этого процесса до сих пор не была изучена. Исследователи из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом построили модель, отражающую ключевой механизм мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого такие частицы, как вирусы и бактерии, смываются с рук.

Математическая модель основана на взаимодействии двух волнистых поверхностях, которые движутся друг относительно друга в двух измерениях, в то время как между ними находится тонкая пленка жидкости. Частицы задерживаются на шероховатых поверхностях руки в потенциальных ямках, и чтобы извлечь их оттуда, энергия потока воды должна быть достаточно высокой.

Авторы отмечают, что более сильный поток легче удаляет частицы, а его сила зависит от скорости движения рук.

Читайте такжеУченые рассказали, чем опасны для здоровья детей моющие средства

Реклама

Напомним, ранее ученые из Бергенского университета (Норвегия) выяснили, что постоянное использование чистящих средств в серьезной степени увеличивает риск нарушения работы женских легких.

Такое положение вещей вызвано раздражением слизистой оболочки из-за веществ, входящих в состав чистящих средств и вдыхаемых женщинами при уборке. Кроме того, это данное раздражение может приводить к возникновению астмы и другим заболеваниям.