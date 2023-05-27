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Как правильно сделать лякало: самые классные идеи для вашего сада и огорода

Андрей Ганчук
27 мая 2023, 05:50
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Пугало в виде веселого и строгого чучела – вот, что можно сделать для отпугивания птиц, которые норовят поклевать ваши деревья в саду или овощи на огороде.
Забавное или страшное пугало своими руками вы можете сделать из подручных средств
Забавное или страшное пугало своими руками вы можете сделать из подручных средств / instagram.com/konsultantsadovoda

Весной многие из нас теряются в догадках, как отпугнуть птиц из огорода. Нужно защитить свои весенние посевы от стай, которые очень быстро могут повредить цветы, растения и рассады овощей. На помощь придет смекалка – нужно сделать чучело для дачи. Оригинальное чучело позволит напугать не только птиц, но и различных недоброжелателей.

Как сделать пугало от птиц

Летающее чучело на руле от велосипеда

Вы очень быстро поймете, что делать, чтобы птицы не ели черешню на вашем участке рядом с огородом, когда оцените эту идею. Для этого вам нужно взять автомобильную пружину, сверху и снизу приварить две пластинки толщиной 4 милиметра, а вверху приварить старый руль от велосипеда. Такое летающее пугало своими руками гарантированно распугает не только птиц, но и вероятных грабителей.

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Пугало в карнавальном костюме

Пугало огородное можно сделать и с помощью старых костюмов, которые раньше вы надевали на веселые праздники. Залазаем на чердак и там находим остальные атрибуты (берем почти все легкое, что попадется под руку). Одеваем пугало и устанавливаем его в необходимом месте. Где ставят пугало – на видном месте, чтобы птицы или воры сразу поняли, что к вам на участок лучше не соваться.

Чучело из мешка

Еще один способ, как отпугнуть птиц от дерева. Нужно взять мешок, например, из-под картошки и сделать из него чучело. Такое пугало будет более прочным, чем одежда, поскольку мешковину сложнее порвать.

Шумное пугало из пакетов для мусора

Делаем чучело, которое наряжаем в пакеты для мусора. Не забывайте, что пакеты нужно сначала разрезать вдоль. На воздухе чучело будет выглядеть не только страшным для птиц визуально, но и станет подозрительно шуметь. Что делать, если птицы клюют черешню – придумать визуальное оформление и начать мастерить такое пугало.

Пластиковое чучело из бутылок

Можно сделать пугало из пластиковых бутылок, которых дома на веранде валяется огромное множество. Вы можете смастерить не только голову-пугало, но и даже чучело во весь рост. Причем выглядеть такое пугало может совершенно по-разному. Вот, как сделать пугало от ворон.

Пугало из одеяла и подушек

Часто старые постельные принадлежности приходится либо выбрасывать, либо оставлять где-то в сарае. Но не спешите выкидывать белье, поскольку оно пригодится для пугала. Для дела пойдут и небольшой старый ковер, и легкий плед. Со старым бельем у вас не будет проблемы, чем набить пугало.

Сделайте чучело из мяча и ракеток

Старый спортивный инвентарь, в том числе мячи ракетки, брусья и спортивные канаты, подойдут для того чтобы сделать огородное чучело. Из брусьев сделайте каркас, ракетки станут конечностями пугала, ну а мяч – головой. Что можно сделать, чтобы птицы не клевали ягоды, так это оригинальное чучело из мяча и ракеток, которое будет их отпугивать.

Чучело из стройматериалов

Очень часто после ремонта остаются лишние строительные материалы. Они либо пылятся, либо их выбрасывают. Не спешите их выкидывать, а используйте, чтобы сделать огородное чучело своими руками. Много кого отпугивает пугало из стройматериалов.

Смастерите чучело из хозяйственного инвентаря

Лейка, старая кастрюля, ведра – все пригодится для вашего чучела. И это то, что пугает птиц. Например, из всего этого можно сделать голову пугала. Не забудьте дорисовать глаза, нос и рот.

Чучело огородное из вазонов

Когда давно ищете способы, что можно сделать, чтобы птицы не клевали ягоды, попробуйте смастерить оригинальное чучело из цветочных горшков. Это будет явно необычное пугало как с эстетической, так и с практической точки зрения. Проявляйте фантазию и вы непременно сможете сделать чучело, которое защитит ваш сад и огород.

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