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Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закрома

8 марта 2023, 02:35
Как обработать лук перед посадкой чтобы не было стрелок - крутой лайфхак.
лук
Замочить лук перед посадкой в соленой воде - в чем фокус / parcel.com.ua

Обеззараживание лука перед посадкой является обязательным процессом при необходимости получения богатого и качественного урожая.

Отметим, что при условии соблюдения известного алгоритма, можно решить часто возникающий вопрос – как правильно сажать лук весной.

Обработка лука перед посадкой

Не секрет, что для получения хорошего урожая накануне посадки лука его необходимо тщательным образом подвергнуть обработке в необходимых преператах.

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Чем обработать луковицы перед посадкой:

  • розовый раствор марганцовокислого калия (марганцовка);
  • Микосан-Н;
  • Фитоспорин;
  • Триходермин;
  • Планриз.

Как обработать лук перед посадкой

Не стоит забывать о том, что при выращивании лука следует обращать внимание на необходимость обработки луковиц.

Для этого стоит обратить внимание на препараты, которые применяют, как отпугивающие средства:

  • настой махорки;
  • настой чеснока;
  • настой табачной пыли;
  • настой древесной золы.

Чем полить лук чтоб не гнил в земле

Издавна известен простой способ, как добиться того, чтобы лук не гнил в земле. Для этого необходимо перед посадкой просто просушить на солнышке. Кроме того, есть также известный прием, как добиться результата: перед посадкой лука за несколько дней луковицы необходимо обдать кипятком, после этого хорошо просушив, при этом марганцовку можно добавить в лунки для посадки.

Чем обработать лук весной

Семенной лук необходимо обработать в растворе из марганцовки.

Порядок действий:

  • приготовьте 10 грамм перманганата калия;
  • растворите его в 10 литрах воды;
  • тщательно размешайте раствор и поместите в него луковицы;
  • оставьте лук-севок в растворе на 20-25 минут, после чего сполосните в проточной воде и высушите.

Чем обработать лук от болезней и вредителей

Важно помнить о том, что есть простой и доступный способ защитить лук от вредителей.

Что поможет бороться с вредителями:

  • обработать грядки не более 5 граммами медного купороса, растворенными в 10 литрах воды (если лук выращивается на перо);
  • препарат Алатар;
  • препарат Мухоед.

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