Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закрома

Обеззараживание лука перед посадкой является обязательным процессом при необходимости получения богатого и качественного урожая.
Отметим, что при условии соблюдения известного алгоритма, можно решить часто возникающий вопрос – как правильно сажать лук весной.
Обработка лука перед посадкой
Не секрет, что для получения хорошего урожая накануне посадки лука его необходимо тщательным образом подвергнуть обработке в необходимых преператах.
Чем обработать луковицы перед посадкой:
- розовый раствор марганцовокислого калия (марганцовка);
- Микосан-Н;
- Фитоспорин;
- Триходермин;
- Планриз.
Как обработать лук перед посадкой
Не стоит забывать о том, что при выращивании лука следует обращать внимание на необходимость обработки луковиц.
Для этого стоит обратить внимание на препараты, которые применяют, как отпугивающие средства:
- настой махорки;
- настой чеснока;
- настой табачной пыли;
- настой древесной золы.
Чем полить лук чтоб не гнил в земле
Издавна известен простой способ, как добиться того, чтобы лук не гнил в земле. Для этого необходимо перед посадкой просто просушить на солнышке. Кроме того, есть также известный прием, как добиться результата: перед посадкой лука за несколько дней луковицы необходимо обдать кипятком, после этого хорошо просушив, при этом марганцовку можно добавить в лунки для посадки.
Чем обработать лук весной
Семенной лук необходимо обработать в растворе из марганцовки.
Порядок действий:
- приготовьте 10 грамм перманганата калия;
- растворите его в 10 литрах воды;
- тщательно размешайте раствор и поместите в него луковицы;
- оставьте лук-севок в растворе на 20-25 минут, после чего сполосните в проточной воде и высушите.
Чем обработать лук от болезней и вредителей
Важно помнить о том, что есть простой и доступный способ защитить лук от вредителей.
Что поможет бороться с вредителями:
- обработать грядки не более 5 граммами медного купороса, растворенными в 10 литрах воды (если лук выращивается на перо);
- препарат Алатар;
- препарат Мухоед.
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