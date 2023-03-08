Как правильно сажать лук весной: хитрый фокус – и урожай завалит закрома

Как обработать лук перед посадкой чтобы не было стрелок - крутой лайфхак.

Замочить лук перед посадкой в соленой воде - в чем фокус / parcel.com.ua

Обеззараживание лука перед посадкой является обязательным процессом при необходимости получения богатого и качественного урожая.

Отметим, что при условии соблюдения известного алгоритма, можно решить часто возникающий вопрос – как правильно сажать лук весной.

Обработка лука перед посадкой

Не секрет, что для получения хорошего урожая накануне посадки лука его необходимо тщательным образом подвергнуть обработке в необходимых преператах.

видео дня

Чем обработать луковицы перед посадкой:

розовый раствор марганцовокислого калия (марганцовка);

Микосан-Н;

Фитоспорин;

Триходермин;

Планриз.

Как обработать лук перед посадкой

Не стоит забывать о том, что при выращивании лука следует обращать внимание на необходимость обработки луковиц.

Для этого стоит обратить внимание на препараты, которые применяют, как отпугивающие средства:

настой махорки;

настой чеснока;

настой табачной пыли;

настой древесной золы.

Чем полить лук чтоб не гнил в земле

Издавна известен простой способ, как добиться того, чтобы лук не гнил в земле. Для этого необходимо перед посадкой просто просушить на солнышке. Кроме того, есть также известный прием, как добиться результата: перед посадкой лука за несколько дней луковицы необходимо обдать кипятком, после этого хорошо просушив, при этом марганцовку можно добавить в лунки для посадки.

Чем обработать лук весной

Семенной лук необходимо обработать в растворе из марганцовки.

Порядок действий:

приготовьте 10 грамм перманганата калия;

растворите его в 10 литрах воды;

тщательно размешайте раствор и поместите в него луковицы;

оставьте лук-севок в растворе на 20-25 минут, после чего сполосните в проточной воде и высушите.

Чем обработать лук от болезней и вредителей

Важно помнить о том, что есть простой и доступный способ защитить лук от вредителей.

Что поможет бороться с вредителями:

обработать грядки не более 5 граммами медного купороса, растворенными в 10 литрах воды (если лук выращивается на перо);

препарат Алатар;

препарат Мухоед.

Читайте еще: