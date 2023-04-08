Початки попрут, как на дрожжах: как правильно прорастить кукурузу в домашних условиях

Кукуруза давно завоевала популярность по всему миру. Шутка ли, ведь эта сельскохозяйственная культура, после пшеницы, является второй по продаваемости зерновой в мире. Поэтому для огородников как никогда актуальным бывает вопрос - как получить хороший урожай кукурузы.
Кулинарные особенности приготовления кукурузы безграничны. Початки кукурузы обычно употребляют в отварном виде. Однако не редко кукурузу замораживают. Также популярна консервированная кукуруза, а кукурузная мука крупного помола идёт на приготовление каш, а также пудингов, вареников, оладий и различной выпечки.
Как прорастить семена кукурузы для посадки
Для этого понадобится кусочек ткани из натуральных плотных материалов (условие – она должна пропускать воду). Главное условие – чтобы корешки смогли зацепиться за ворсинки и отверстия в материале.
Порядок действий:
- кусок ткани сверните в несколько слоев;
- получившуюся тканевую "подушку" поместите в подходящую емкость;
- на подготовленный материал высыпьте отобранные семена;
- замочите семена на ткани и дождитесь прорастания.
Сколько времени прорастают семена кукурузы
Следует помнить несколько основных параметров, занимаясь проращиванием семян кукурузы:
- появление первых всходов обычно бывает на 10-12 сутки после посева;
- семена кукурузы наиболее комфортно и быстро прорастают при температуре +10 ... +12 ° С;
- при этом самая оптимальная температура при выращивании кукурузы – 22…25 °С.
Можно взять на вооружение посевные сроки, которые зависят от разных климатических зон:
- в районах с недостатком влаги (степной юг) – середина апреля;
- большинство центральных областей (лесостепи) – конец апреля;
- северные районы (лесистая местность) – конец апреля и начало мая.
Когда весной садить кукурузу
Обратите внимание на температуру грунты – он должен прогреться минимум до +12 °С.
При этом обычно злак в открытый грунт высаживают в середине апреля (в то же время многое зависит от климатических особенностей каждой области).
Однако с рассадой кукурузы ситуация несколько иная – в этом случае семена высаживают в начале мая.
Лучшие дни для высаживания кукурузы в апреле по лунному календарю:
- 8;
- 9;
- 10;
- 11;
- 12;
- 13;
- 16;
- 17;
- 25;
- 26.
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