Початки попрут, как на дрожжах: как правильно прорастить кукурузу в домашних условиях

Как правильно вырастить кукурузу из семян - главные советы для огородников.

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В каком месяце сеять кукурузу / УНИАН

Кукуруза давно завоевала популярность по всему миру. Шутка ли, ведь эта сельскохозяйственная культура, после пшеницы, является второй по продаваемости зерновой в мире. Поэтому для огородников как никогда актуальным бывает вопрос - как получить хороший урожай кукурузы.

Кулинарные особенности приготовления кукурузы безграничны. Початки кукурузы обычно употребляют в отварном виде. Однако не редко кукурузу замораживают. Также популярна консервированная кукуруза, а кукурузная мука крупного помола идёт на приготовление каш, а также пудингов, вареников, оладий и различной выпечки.

Как прорастить семена кукурузы для посадки

Для этого понадобится кусочек ткани из натуральных плотных материалов (условие – она должна пропускать воду). Главное условие – чтобы корешки смогли зацепиться за ворсинки и отверстия в материале.

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Порядок действий:

кусок ткани сверните в несколько слоев;

получившуюся тканевую "подушку" поместите в подходящую емкость;

на подготовленный материал высыпьте отобранные семена;

замочите семена на ткани и дождитесь прорастания.

Сколько времени прорастают семена кукурузы

Следует помнить несколько основных параметров, занимаясь проращиванием семян кукурузы:

появление первых всходов обычно бывает на 10-12 сутки после посева;

семена кукурузы наиболее комфортно и быстро прорастают при температуре +10 ... +12 ° С;

при этом самая оптимальная температура при выращивании кукурузы – 22…25 °С.

Можно взять на вооружение посевные сроки, которые зависят от разных климатических зон:

в районах с недостатком влаги (степной юг) – середина апреля;

большинство центральных областей (лесостепи) – конец апреля;

северные районы (лесистая местность) – конец апреля и начало мая.

Когда весной садить кукурузу

Обратите внимание на температуру грунты – он должен прогреться минимум до +12 °С.

При этом обычно злак в открытый грунт высаживают в середине апреля (в то же время многое зависит от климатических особенностей каждой области).

Однако с рассадой кукурузы ситуация несколько иная – в этом случае семена высаживают в начале мая.

Лучшие дни для высаживания кукурузы в апреле по лунному календарю:

8;

9;

10;

11;

12;

13;

16;

17;

25;

26.

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