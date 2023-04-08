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Початки попрут, как на дрожжах: как правильно прорастить кукурузу в домашних условиях

Алексей Тесля
8 апреля 2023, 03:20
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Как правильно вырастить кукурузу из семян - главные советы для огородников.
кукуруза
В каком месяце сеять кукурузу / УНИАН

Кукуруза давно завоевала популярность по всему миру. Шутка ли, ведь эта сельскохозяйственная культура, после пшеницы, является второй по продаваемости зерновой в мире. Поэтому для огородников как никогда актуальным бывает вопрос - как получить хороший урожай кукурузы.

Кулинарные особенности приготовления кукурузы безграничны. Початки кукурузы обычно употребляют в отварном виде. Однако не редко кукурузу замораживают. Также популярна консервированная кукуруза, а кукурузная мука крупного помола идёт на приготовление каш, а также пудингов, вареников, оладий и различной выпечки.

Как прорастить семена кукурузы для посадки

Для этого понадобится кусочек ткани из натуральных плотных материалов (условие – она должна пропускать воду). Главное условие – чтобы корешки смогли зацепиться за ворсинки и отверстия в материале.

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Порядок действий:

  • кусок ткани сверните в несколько слоев;
  • получившуюся тканевую "подушку" поместите в подходящую емкость;
  • на подготовленный материал высыпьте отобранные семена;
  • замочите семена на ткани и дождитесь прорастания.

Сколько времени прорастают семена кукурузы

Следует помнить несколько основных параметров, занимаясь проращиванием семян кукурузы:

  • появление первых всходов обычно бывает на 10-12 сутки после посева;
  • семена кукурузы наиболее комфортно и быстро прорастают при температуре +10 ... +12 ° С;
  • при этом самая оптимальная температура при выращивании кукурузы – 22…25 °С.

Можно взять на вооружение посевные сроки, которые зависят от разных климатических зон:

  • в районах с недостатком влаги (степной юг) – середина апреля;
  • большинство центральных областей (лесостепи) – конец апреля;
  • северные районы (лесистая местность) – конец апреля и начало мая.

Когда весной садить кукурузу

Обратите внимание на температуру грунты – он должен прогреться минимум до +12 °С.

При этом обычно злак в открытый грунт высаживают в середине апреля (в то же время многое зависит от климатических особенностей каждой области).

Однако с рассадой кукурузы ситуация несколько иная – в этом случае семена высаживают в начале мая.

Лучшие дни для высаживания кукурузы в апреле по лунному календарю:

  • 8;
  • 9;
  • 10;
  • 11;
  • 12;
  • 13;
  • 16;
  • 17;
  • 25;
  • 26.

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