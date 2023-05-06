Как правильно применять мицеллярную воду: кожа будет сиять здоровьем

Мицеллярную воду важно не путать с другими средствами по уходу за кожей лица.

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Уход за кожей - важен каждый день/ Pixabay

Ежедневный уход за кожей является важной частью поддержания здоровья кожи. Нездоровая кожа выглядит тусклой, грубой и морщинистой. Очень важно правильно ухаживать за кожей, чтобы сохранить молодость кожи.

Эта процедура не должна включать много шагов. Выбор режима ухода за кожей может быть сложным для некоторых, особенно при определении разницы между продуктами, такими как мицеллярная вода и тоник. Они различаются в зависимости от типа кожи и целей.

Что такое мицеллярная вода?

Мицеллярная вода представляет собой эмульсию масла (мицелл) и воды, которая действует как очищающее средство. Эти масляные капли или мицеллы свободно плавают в воде и помогают притягивать грязь и масло. Поскольку мицеллярная вода притягивает к себе грязь и жир, она очищает кожу без скрабирования. Нужно ли смывать мицеллярную воду? На самом деле, ее не нужно смывать, если вы спешите. Тем не менее, лучше всего очищать кожу после ее использования, чтобы ингредиенты не оставались на коже и не раздражали ее или не вызывали аллергическую реакцию.

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На каком этапе пользоваться мицеллярной водой?

Некоторые используют мицеллярную воду в качестве предварительного очищающего средства для удаления легкого макияжа перед очищением кожи. Наносится ватным тампоном перед очищением лица. Чем отличается мицеллярная вода от средства для снятия макияжа? Мицеллярная вода не заменяет настоящее очищающее средство. Ее можно использовать один или два раза в день в зависимости от переносимости.

Нужна ли мицеллярная вода?

Мицеллярная вода не является обязательным этапом в вашем ежедневном уходе за кожей. Вместо этого вы можете использовать средство для снятия макияжа перед очищением лица. Мицеллярная вода — отличный способ аккуратно очистить лицо от грязи и бактерий, прежде чем тщательно очистить кожу.

Каким типам кожи можно использовать мицеллярную воду?

Любой тип кожи может использовать мицеллярную воду. Пациенты с жирной кожей или кожей, склонной к акне, должны соблюдать осторожность при использовании мицеллярной воды и тщательно смывать ее после использования.

Некоторые пациенты с чувствительной кожей могут найти ингредиенты мицеллярной воды раздражающими или иметь на них аллергию. Сначала прочитайте ингредиенты и попробуйте пробное пятно, если у вас чувствительная кожа. Есть разные типы мицеллярной воды, поэтому, если у вас чувствительная кожа, убедитесь, что вы выбрали правильную.

Какой тип кожи больше всего выигрывает от мицеллярной воды?

Пациентам с чувствительной кожей больше всего помогает мицеллярная вода. Это нежное и увлажняющее очищающее средство, которое не лишает кожу влаги.

Что такое тоник?

Тоник — это продукт, наносимый после очищения, чтобы сбалансировать рН кожи. Многие моющие средства и мыло являются щелочными и могут нарушить кислотный баланс pH кожи. Вот почему тоники используются после очищения.

Сегодняшние тоники сильно отличаются от тоников прошлого, которые получили плохую репутацию из-за того, что раздражали кожу и удаляли жир. Современные тонеры могут помочь при многих проблемах с кожей, таких как жирная кожа, прыщи, сухая кожа и стареющая кожа.

Как использовать тоник?

После очищения лица нанесите тоник ватным тампоном или чистыми кончиками пальцев. Хотя тоник может помочь удалить остатки грязи, на самом деле он не является чистящим средством и не заменяет их. Дайте тонику впитаться в кожу перед нанесением увлажняющего крема.

Нужен ли тоник?

Тоник не является обязательным шагом в вашем уходе за кожей. Полезно использовать, если у вас есть определенные проблемы с кожей, которые нужно решить. Тоники помогают увлажнить сухую кожу. Некоторые из них содержат антиоксиданты, помогающие бороться со старением. У других есть вяжущие вещества, помогающие контролировать жирность кожи.

Можно ли заменить тоник мицеллярной водой?

Поскольку мицеллярная вода и тоник выполняют разные задачи, решите, что вам нужно в ежедневном уходе за кожей. Если у вас чувствительная кожа и вы хотите, чтобы мягкое очищающее средство помогло удалить легкий макияж, вам следует использовать мицеллярную воду. Если у вас жирная кожа и вы ищете продукт, который поможет удалить излишки жира, выберите подходящий тоник.

Хотя они оба обладают очищающим эффектом, они не взаимозаменяемы. Мицеллярная вода строго удаляет легкий макияж, жир и грязь перед надлежащим очищением. Тоники решают определенные проблемы с кожей после очищения, например, жирную кожу. Тоники также уравновешивают pH после очищения, чтобы поддерживать нормальное функционирование кожного барьера и способствовать лучшему проникновению продуктов.

Нужно ли использовать тоник после мицеллярной воды?

Если ваша кожа хорошо переносит мицеллярную воду и тоник, вы можете использовать и то, и другое. Слушайте свою кожу. Она скажет вам, если использование обоих продуктов - это слишком много.

Мицеллярная вода — отличный способ тщательно очистить кожу, чтобы она оставалась сияющей и здоровой. В противном случае грязь и жир накапливаются и придают вашей коже тусклый вид. Это также помогает предотвратить появление черных точек.

Некоторые тоники содержат антиоксиданты, которые сохраняют кожу здоровой и помогают предотвратить повреждение кожи ультрафиолетом, которое может привести к морщинам и раку кожи. Другие содержат антивозрастные ингредиенты, чтобы ваша кожа дольше выглядела молодой и яркой.

Мицеллярная вода и тоники действуют по-разному и являются отличным дополнением к вашему обычному уходу за кожей. Мицеллярная вода является отличным "предварительным очистителем", потому что она удаляет легкий макияж, грязь и жир перед очищением. Тоники — отличное средство после очистки, позволяющее сбалансировать pH вашей кожи и решить любые проблемы с кожей, которые у вас есть.

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