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Как правильно приготовить котлеты-полуфабрикаты: будут такими, как домашние

23 марта 2023, 15:32
Оказывается, что во время приготовления замороженных котлет многие хозяйки делают ошибку - полуфабрикаты нельзя размораживать перед обжариванием.
котлеты
Как правильно жарить замороженные котлеты / Коллаж фото ua.depositphotos.com

В наше время можно позволить себе не стоять часами у плиты, ведь существует множество ресторанов, в которых можно заказать еду, а также магазинов, где можно купить полуфабрикаты.

Замороженные полуготовые продукты значительно могут упростить вашу жизнь. С ними вы готовите вкусную домашнюю еду, но при этом не тратите большую часть своего времени. Полуфабрикаты достаточно просто поджарить, протушить или сварить.

Иногда так хочется скушать котлеты, но не хочется перекручивать фарш, лепить их. Тем более такие магазины станут спасением для людей, у которых нет мясорубки и времени.

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Но как же пожарить замороженные котлеты так, чтобы они не превратились в сухие комочки, а были сочные и вкусные? Оказывается, многие допускают одну серьезную ошибку.

Как пожарить замороженные котлеты

Самое важное, что должны знать хозяйки, так это то, что полуфабрикаты не нужно предварительно размораживать. Именно эта ошибка может сделать уже готовое блюдо сухим.

Вам необходимо разогреть сковородку. Отличным вариантом будет та, у которой есть антипригарное покрытие. Прежде сковородку нужно поставить на сильный огонь и оставить так на пару минут. Лишь после того, как она будет хорошо нагретой, туда можно вливать подсолнечное масло.

Котлеты можно выкладывать на сковородку уже через 20 секунд после того как вы налили масло. Главное уменьшить огонь до среднего и доливать масло по необходимости во время обжарки.

Котлеты стоит жарить на одной стороне примерно 2 минуты, после чего перевернуть на другую сторону. По необходимости их стоит переворачивать так еще несколько раз. Все зависит от того, насколько быстро они приготовятся внутри.

Во время поджаривания можно накрыть их крышкой. Так вы сможете избежать последствий "стреляющего" масла, к тому же вся температура будет сохраняться внутри, что позволит котлетам быстрее приготовиться. После того как котлеты будут готовы, сковородку можно отставить и дать блюду побыть под крышкой еще несколько минут.

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