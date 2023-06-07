Как правильно – пойти "по хліб" или "за хлібом": Авраменко дал неожиданный ответ

Часто мы используем предлог "по" не там, где нужно, и это является серьезной ошибкой, отметил языковед.

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Авраменко объяснил – как правильно говорить – пойти "по хліб" или "за хлібом"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Предлог "по" так влился в нашу речь, что часто мы его употребляем даже в тех случаях, когда он является неуместным. Например, нельзя говорить "приїхав по своїх справах", правильно – "приїхав у своїх справах".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно употреблять предлог "по", в каких случаях он будет уместным, а в каких – его лучше заменить.

"Предлог "по" в украинском языке значительно реже употребляется, и я вот то "по" слышу где надо и где не надо. Вот пример: "шукати по алфавіту" – правильно сказать "шукати за алфавітом", "завуч по виховній роботі" – правильно "завуч з виховної роботи", – отмечает Авраменко.

Языковед подчеркнул, что российскому "по" в украинском языке может соответствовать:

"у" – "приїхати у справах", "працювати в будні", "прийти у питанні";

"за" – "шукати за алфавітом", "діяти за правилами", "продавати за ціною";

"з" – "завуч з виховної роботи", "комітет з нагляду", "твір з теми".

Но есть случаи, когда правильно будет употреблять именно предлог "по", а не любой другой.

"А когда же употребляют предлог "по"? В основном тогда, когда указывают на действие, направленное на какую-то поверхность. Например, "стукати по дошці" или "бити по плечу". А еще когда говорят о направлении действия: "піти по воду", "піти по гриби". Ни в коем случае не "за водою", не "за хлібом" и не "за грибами", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "пойти за хлебом" или "за хлеб":

Раньше Авраменко объяснил, как правильно говорить – жители или жители. Эти два слова могут вызвать путаницу в речи.

Также раньше языковед Авраменко объяснил, что означает слово "кшталт". Из-за необычного звучания и не достаточно понятного значения многие украинцы избегают этого слова.

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