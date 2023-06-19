Как на украинском сказать 'линк': Авраменко назвал очень красивое слово

Известный учитель призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

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Авраменко рассказал, как назвать линк на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким словом уместно назвать активный элемент на странице сайта, нажимая на который можно перейти на другую страницу.

"Друзья, "лінк" и "посилання" – слова-дублеты, как "фактор" и "чинник", "горизонт" и "небокрай". Просто "лінк, фактор, горизонт" – иноязычные слова, а "посилання, чинник, небокрай" – собственно украинские", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, на сегодня становится все больше сторонников новомодного слова "покликання". Авраменко подчеркнул, что на самом деле это слово никакое не новомодное.

"Как синоним к ссылке со значением примечание под текстом, оно зафиксировано в словарях, изданных почти 100 лет назад. Так что это не новое слово, а реанимированное, которое мы возвращаем к жизни. Поэтому какое слово употреблять – "посилання" или "покликання" – решать вам", - сказал выдающийся учитель Украины.

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В заключение Авраменко призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказывает, как крепче держать внимание собеседника:

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