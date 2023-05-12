Как правильно пользоваться бумагой для выпечки: 2 правила, чтобы ничего не пригорело

Пергаментная бумага довольно простая в использовании, однако, чтобы она послужила помощником, а не усложнила задачи - необходимо знать, как правильно пользоваться бумагой для выпечки.
Почему прилипает к пергаментной бумаге - главные причины
Бумага для выпечки создана для того, чтобы обезопасить выпечки от пригорания и упростить процесс выпекания изделий. Однако иногда что-то идет не по плану и выпечка прилипает к бумаге.
Причин у этого может быть две, скорее всего вы не последовали правилам использования этого инструмента и не зная нарушили их. Далее мы расскажем, как правильно использовать этого помощника.
Какой стороной положить бумагу для выпечки - 1 правило
Многие видели, то бумага для выпечки имеет две разных стороны: одна из них матовая, другая - глянцевая. Именно от этих сторон и зависит то, как приготовить ваше блюдо. Достаточно запомнить: глянцевая поверхность пергамента всегда должна смотреть вверх, на вас. Именно на эту поверхность необходимо выкладывать продукт, который вы хотите запечь, чтобы ничего не пригорело и блюдо вас порадовало.
Нужно ли смазывать пергаментную бумагу - 2 правило
Иногда, пергаментная бумага продается с силиконовым покрытием, о чем производитель указывает на упаковке. В том случае, если вы приобрели именно такой пергамент - его смазывать необходимости нет, а использовать нужно силиконовым покрытием вверх. В случае с обычной пергаментной бумагой - ее глянцевую поверхность можно слегка смазать маслом.
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