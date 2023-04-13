Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

Орхидеи - любимицы многих цветоводов, и у каждого из них есть свой метод полива для пышного цветения тропической красавицы.

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Полив орхидей для начинающих: как и когда "поить" растение / Фото ua.depositphotos.com

Орхидеи – это красивые и экзотические растения, которые требуют особого внимания и заботы. Новичкам в деле цветоводства может быть интересно, как правильно поливать орхидею, ведь правильный полив - залог красивого цветения тропической красавицы.

Есть несколько методов полива орхидеи: кто-то поливает ее прямо в душе, кто-то - погружает вазон в воду, кто-то советует поставить горшок на блюдце и поливать орхидею из лейки. Какой же вариант самый правильный?

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Полив орхидеи из лейки - самый простой способ. Для этого на поверхность субстрата по краю горшка аккуратно тонкой струйкой льют заранее отстоянную или отфильтрованную мягкую воду, пока снизу на блюдце не появится вода. Остатки воды растение со временем впитает или жидкость испарится.

В чем минусы: так как корневая система орхидей находится не в грунте, а в субстрате, корни не успевают поглотить воду равномерно и напитываются влагой частично. Остатки воды будет потреблять в основном нижняя часть корневой системы, а верхняя из-за отсутствия влаги, наоборот, будет постепенно усыхать и отмирать. В результате листья орхидеи с каждым днем все больше будут терять тургор, позже пожелтеют и отпадут. В худшем случае - орхидея погибнет.

Полив методом погружения. В тазик или любую другую емкость наливают воду комнатной температуры, а потом туда погружается горшок с орхидеей. Вода не должна касаться шейки растения. Через 10-15 минут вазон нужно достать из воды и дать стечь лишней воде. Важно не оставлять растение в воде на длительное время (сутки, двое), иначе на листьях орхидеи появятся отеки из-за переизбытка влаги. Отеки не лечатся, поэтому листья придется отрезать.

Горячий душ. Некоторые цветоводы поливают свои орхидеи под струей душа теплой температуры. Вода не должна быть горячей. Проверить температуру можно на внутреннем локтевом сгибе руки. Если вам не горячо, значит и цветку температура покажется комфортной.

Такой полив имитирует природные тропические ливни и смывает с листьев пыль, открывает поры. В теплое время года орхидею можно отправлять под душ один раз в месяц.

После такого полива при помощи ватного диска или сухой салфетки обязательно нужно убрать воду из точек роста и пазух листьев, иначе влага может спровоцировать мокрую гниль.

Полив орхидеи в поддонах. Чтобы сэкономить себе время, орхидеи можно поставить в поддоны высотой не менее 3 см. Полив можно производить прямо из лейки или по краю горшка, или непосредственно в поддоны.

Раз в месяц поддоны нужно мыть от остатков солей. Но есть один большой минус в таком поливе: если одно из растений, которое стоит в поддоне, заболело, по воде болезнь перейдет и к другим цветам.

Полив орхидей в индивидуальных кашпо. Это самый удобный и безопасный метод полива. Особенно он подойдет тем цветоводам, у которых очень много растений.

Достаточно на дно кашпо налить немного воды и погрузить в него вазон. Орхидея "выпьет" ровно столько воды, сколько ей нужно. При этом излишки влаги, которые останутся на дне горшка, не навредят ни корням, ни самому растению. Сколько должно быть воды в горшке с орхидеей? Жидкости должно быть не более 2 см.

Ранее Главред писал, чем полить орхидеи, чтобы они цвели. Понадобится средство, которое точно есть в вашей аптечке.

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