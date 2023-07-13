Как правильно – 'по четвергаМ' или 'по четвергаХ': Авраменко дал неожиданный ответ

Слово "четвер" не чурается устойчивых соединений слов. Вот одно из них: "Не тепер, так у четвер!".

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Как правильно – "по четвергаМ" или "по четвергаХ"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о днях недели.

"Начнем с четверга. Какая же форма правильная: "четвер" или " четверГ"? Запомните, в именительном падеже правильно будет "четвер". Без буквы "г", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

В то же время, как пояснил языковед, в других падежах появляется буква "г". Например, "четверГА", "четверГУ", "четверГОМ".

видео дня

"А как же правильно сказать: хожу на занятия "по четвергах" или "по четвергам"? Конечно же в местном падеже должны употреблять окончание "ах" - "по четвергах", "по вівторках". Но я советую отдавать предпочтение более органичным вариантам: хожу на занятия "щочетверга" или "щовівторка", - рассказал Авраменко.

На украинском лучше говорить "щочетверга" или "щовівторка" / скриншот

Как подчеркнул языковед, слово "четвер" не чурается и устойчивых соединений слов. Вот один из них: "Не тепер, так у четвер!". Этот фразеологизм означает – безразлично когда, но будет сделано.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите больше интересных уроков от Авраменко: