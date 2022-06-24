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Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

24 июня 2022, 04:24

Пасынкование - удаление боковых отростков у помидор для достижения богатого урожая.

теплица, помидоры
Как правильно пасынковать помидоры / Фото pixabay.com

Пасынкованием помидор называют обрезание дополнительных отростков, которые вырастают в пазухах листьев. Эти побеги можно заметить во время цветения главного стебля и удалять их нужно обязательно и вовремя.

Для чего стоит пасынковать помидоры

Огородники без стажа часто задаются вопросом – для чего удалять дополнительные ростки на кустах помидоров, ведь на каждом из них в идеале могут появится такие желанные плоды и урожай будет еще богаче. Но в этом случае не так все и просто, ведь из-за изобилия отростков станет похожим на джунгли, что грозит появлением опасных грибковых инфекций. Также из-за большого количества плоды будут меньшими по размеру. Удаление пасынков ускорит созревание плодов.

Как пасынковать томаты в теплице

Специалисты обращают внимание, что на раннем этапе роста рассада намного лучше переносит удаление отростков. У помидор в теплице проводить процедуру нужно примерно через две недели после появления росточков. Оптимальный размер растений – 3-4 см.

Как пасынковать помидоры в открытом грунте

Сколько оставлять пасынков на помидорах - как только на растении вы заметите первую цветущую кисть, ждите "рождения" пасынков. Будет отчетливо видно, как появился первый и самый стойкий пасынок, который нужно оставить, а те, которые отрастают под ним – нужно без укорения совести убирать.

Боковые отростки стоит отрывать, когда они выросли на 2-4 см, при этом обязательно стараться по минимуму травмировать растение.

Совершать эту процедуру настоятельно рекомендуют ранним утром и обязательно в солнечный, но не жаркий день для того, чтобы "ранки" на кустах смогли благополучно затянуться и не нанесли вреда. Пасынковать томаты нужно после оценки состояния растения – не чаще одного раза в одну или две недели.

Два способа пасынкования помидор:

- отрывание побегов руками

- обрезание пасынков с помощью садовых ножниц.

Нужно ли пасынковать балконные помидоры

В том случае, если вы посадили на подоконнике низкорослый сорт помидор, удалять отростки не нужно. Такие помидоры не боятся заморозков и будут давать урожай даже с боковыми побегами. Про этом нужно помнить, что растения с пасынками быстрее истощают грунт, поэтому их нужно чаще поливать и "подкармливать" удобрениями.

Как пасынковать помидоры высокорослые

Многие огородники любят выращивать высокорослые помидоры, ведь они дают больше урожая, меньше поражаются опасной фитофторой, у них растянутый период плодоношения – с середины лета и вплоть до осенних заморозков. У этих сортов томатов нужно удалять верхние пасынки, а нижние – прикопать для усиления корневой системы. Взрослые кусты достигают в высоту до 40 сантиметров, их привязывают к столбам по мере роста.

На следующий день после удаления боковых отростков кусты томатов настоятельно рекомендуют обильно полить и подкормить минеральными удобрениями.

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