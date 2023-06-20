Как правильно – 'паперовий стакан' или 'паперова склянка': Авраменко удивил ответом

Александр Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

https://news.glavred.info/kak-pravilno-paperoviy-stakan-ili-paperova-sklyanka-avramenko-udivil-otvetom-10479496.html Ссылка скопирована

Авраменко рассказал, как правильно - "паперовий стакан" или "паперова склянка" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка".

"Словари позволяют использовать оба варианта: и "стакан", и "склянка". Однако современные языковеды советуют избегать слова "стакан", поскольку оно искусственное в нашем языке. Поэтому слово "склянка" – более органичное", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

скриншот

Как отметил языковед, у украинцев может возникнуть логичный вопрос: "Стакан же должен быть из стекла?". Авраменко подчеркнул, что в речи не всегда два и два – четыре.

"Вот вам пример. В древности изобрели для письма чернила. Понятно, что они были черного цвета. Но со временем, когда изобрели жидкость для письма красного или зеленого цвета, то никто уже новых слов не придумывал: "червонило" или "зеленило", - пояснил выдающийся учитель.

Он рассказал, что такая же судьба и у "склянки". Можно сказать: "Дай паперову склЯнку" или "Треба купити кілька пластикових склянОк".

скриншот

"Кстати, пластиковый стакан называют также "пластЯнкою", но это разговорное слово", - сказал Авраменко.

В заключение языковед призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Смотрите видеоурок Александра Авраменко:

Вас может заинтересовать: