Как правильно открывать подсолнечное масло: "тайный" лайфхак, о котором мало кто знает

Для чего нужно колечко в растительном масле - неожиданный ответ вас поразит.

Где держать подсолнечное масло - простой ответ / Kernel.ua Pixabay/congerdesign

Практически каждая хозяйка сталкивается с проблемой при использовании бутылки с растительным маслом. Нередко оно может подтекать, проливаться, а широкая горловина становится причиной слишком большого расхода продукта.

Оказывается, производители уже давно решили эту проблему, а ключ к ее решению находится в самой пластиковой бутылке с растительным маслом.

Обратите внимание, что под обычной винтовой пробкой практически на каждой пластиковой бутылке из-под масла есть вторая затычка со специальным кольцом. Оказывается, у нее есть два назначения – надежно предохранять масло от протекания и служить своеобразным дозатором.

Лайфхак с крышкой подсолнечного масла

Порядок действий:

открутите винтовую пробку на пластиковой бутылке растительного масла;

аккуратно откупорьте вторую пробку, не спеша потянув за специальное кольцо (важно его не оторвать и сохранить пробку целой);

вторую пробку переверните и аккуратно поместите ее в прорези горловины бутылки с маслом кольцом вниз;

зафиксируйте пробку так, чтобы кольцо ушло вниз прорезей горловины, а пробка осталась выше, создавая своеобразный шлюз;

закрепите пробку так, чтобы она оставила небольшое место для вытекания масла и не падала при переворачивании бутылки;

теперь вы получили своеобразный дозатор, который позволит рационально использовать растительное масло и не даст ему даже случайно выплеснуться из бутылки.

Как закрыть подсолнечное масло

Для того, чтобы подсолнечное масло сохранялось долго и не портилось, оно должно находится в темном месте с температурой +10 +15°С. Важно помнить, что масло надо хранить вдали от бытовых приборов, которые нагреваются (духовки, плиты). Не лишним будет также перелить масло в стеклянную или керамическую посуду, что позволит дольше сохранить продукт.

Как правильно наливать масло

Не стоит забывать, что масло по своей консистенции отличается от любого другого продукта и пятна от него бывает трудно удалить. Поэтому при переливании следует проявлять осторожность. Важно помнить, что переливать растительное масло нужно через воронку или из горлышка канистры (если позволяет размер). Делать это следует небольшими порциями по 200-300 грамм. При этом подождите определенное время, пока все масло стечет, ведь продукт тягучий и вы можете запросто промахнуться, налив лишнюю порцию масла, пока оно еще не стекло в емкость.

Как отмерять растительное масло без весов

Помните несколько простых цифр:

1 столовая ложка вмещает 15 миллилитров или 17 грамм растительного масла;

1 чайная ложка вмещает 5 миллилитров или 5,5-6 грамм растительного масла;

1 десертная ложка вмещает 10 миллилитров или 11 граммов растительного масла.

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