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Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответом

Алёна Воронина
5 июня 2023, 16:23 обновлено 5 июня, 16:23
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Многие люди не догадываются, как правильно называть этот цвет. Языковед положил конец дилемме.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий"/ скрин

У многих украинцев хотя бы раз возникал вопрос, как же правильно называть один из самых ярких цветов – "оранжевий" или "помаранчевий"? И можно ли назвать этот цвет как-то по-другому?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і", объяснив правильное использование нескольких названий этого цвета.

Он отмечает, что в украинских словарях есть три прилагательных на обозначение желтого цвета с красноватым оттенком, цвета, который имеет апельсин и морковь:

  • жовтогарячий,
  • оранжевий,
  • помаранчевий.

"Жовтогарячий"– удельное украинское слово. И обратите внимание – его нужно писать без дефиса, вместе. А "оранжевий" и "помаранчевий" – заимствованные слова", – пояснил языковед.

Авраменко отметил, что слова "оранжевий" и "помаранчевий" уже давно живут в украинском языке.

Он обратил внимание, что украинские писатели мастерски монтируют эти слова в описания украинских пейзажей, и эти пейзажи в таких описаниях совсем не теряют нашего колорита.

Языковед привел в пример начало рассказа "Холодна м'ята" Григира Тютюнника:

"Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар".

Украинский язык
Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий"/ скрін

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить на украинском: "оранжевий" или "помаранчевий":

Ранее Авраменко растолковал дилемму, когда правильно употреблять "що", "який" и "котрий". Украинцы часто путаются в этих словах, не понимая, какое из них лучше использовать в том или ином случае. Языковед расставил все точки над "і".

Также раньше Авраменко объяснил, как правильно говорить – "згодна" или "згідна". Часто можно запутаться в этих двух формах слова. Но объяснение их использования на самом деле довольно простое.

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