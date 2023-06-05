Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответом

У многих украинцев хотя бы раз возникал вопрос, как же правильно называть один из самых ярких цветов – "оранжевий" или "помаранчевий"? И можно ли назвать этот цвет как-то по-другому?
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і", объяснив правильное использование нескольких названий этого цвета.
Он отмечает, что в украинских словарях есть три прилагательных на обозначение желтого цвета с красноватым оттенком, цвета, который имеет апельсин и морковь:
- жовтогарячий,
- оранжевий,
- помаранчевий.
"Жовтогарячий"– удельное украинское слово. И обратите внимание – его нужно писать без дефиса, вместе. А "оранжевий" и "помаранчевий" – заимствованные слова", – пояснил языковед.
Авраменко отметил, что слова "оранжевий" и "помаранчевий" уже давно живут в украинском языке.
Он обратил внимание, что украинские писатели мастерски монтируют эти слова в описания украинских пейзажей, и эти пейзажи в таких описаниях совсем не теряют нашего колорита.
Языковед привел в пример начало рассказа "Холодна м'ята" Григира Тютюнника:
"Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар".
Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить на украинском: "оранжевий" или "помаранчевий":
Ранее Авраменко растолковал дилемму, когда правильно употреблять "що", "який" и "котрий". Украинцы часто путаются в этих словах, не понимая, какое из них лучше использовать в том или ином случае. Языковед расставил все точки над "і".
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Также раньше Авраменко объяснил, как правильно говорить – "згодна" или "згідна". Часто можно запутаться в этих двух формах слова. Но объяснение их использования на самом деле довольно простое.
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