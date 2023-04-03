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Как правильно омолодить грушу: простые советы для всех садоводов

3 апреля 2023, 05:34
Если вы задаетесь вопросом о том, можно ли сажать две груши рядом, то ответ будет положительным – нужна посадка нескольких груш, чтобы они плодоносили.
Груша
Как обрезать взрослую грушу знает не каждый садовник, однако при соблюдении всех рекомендаций проблем возникнуть не должно / ua.depositphotos.com

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде, где растут деревья и приносят прекрасный урожай. Порой мы замечаем, что некоторые из деревьев обрели "уставший" вид и стали давать мало плодов. В такой ситуации следует подумать об омоложении растения. Обрезка груши весной должна помочь дереву, чтобы оно вновь смогло плодоносить. Нужно все правильно сделать и грамотно подкормить вашу грушу, чтобы результат непременно порадовал.

Как реанимировать старую грушу

Опытные садовники советуют проводить обрезку груши, когда дерево еще молодое. Если этого не делать, классическая форма груши будет напоминать вытянутый по вертикали овал. Ключевой задачей любой обрезки дерева является придание кроне формы, которая напоминает зонтик.

Начинается обрезка со срезания верхушки кроны с побегами. Обрезать можно либо на треть, либо наполовину. У груши больше жизненных запасов, чем у яблони, поэтому вероятность гибели дерева в случае ошибки меньше. Но все равно нужно стараться и действовать внимательно, поскольку целью является восстановление оптимального плодоношения груши. Лучший вариант – посоветоваться со специалистами, чтобы точно и четко знать, как начинать обрезку груши и каким образом ее заканчивать.

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В ситуации, когда ствол уже обрезали, для омоложения его можно подрезать, оставив внизу лишь два яруса толстых скелетных веток. Их оставляем в количестве примерно 5-7 штук. Будет хорошо, если расстояние между ярусами составит где-то 1 метр. В случае маленького расстояния нужно срезать часть средних веток. Оставляем только те ветки, которые идут перпендикулярно стволу, однако не под острым углом к нему. Приемлемо, если высота вашего дерева не более 4 метров, потому что ветки под грузом урожая будут постоянно нагибаться ближе к земле.

После того как проведена основная обрезка, следует проредить крону. Надо вырезать побеги, которые направлены вглубь кроны или перекрещиваются.

К обрезке старой груши рекомендуют приступать осенью и весной. Садовники делают весеннюю обрезку груши после того как прекратились заморозки и в преддверии начала периода вегетации. Удаляются пострадавшие в зимний период ветки, которые оставляют место для новых и здоровых ветвей.

Как правильно обрезать взрослую грушу

Не рекомендуется проводить обрезку груши сразу. Тогда существует риск серьезно навредить дереву, которое пустит всю свою энергию не на приношение плодов, а на образование волчков. Лучше разделить обрезку на 2 этапа с временным промежутком в 2-3 года. Иногда садовники говорят, что вполне хватит и года, но это применимо, когда речь идет о еще нестарых деревьях.

Когда вы задаетесь вопросом о том, можно ли обрезать центральный ствол у груши, помните, что ствол-колонну первый раз обрезают не ранее, чем через 5 лет после посадки. При правильном подходе к обрезке к его росту каждый год будет добавляться 12-15 сантиметров.

В первую очередь удаляются побеги, расположенные к стволу под острым углом, после чего убираются расположенные параллельно стволу.

Нельзя, чтобы при обрезке веток оставался пенек или же сильное заглубление, в таком случае процесс заживление станет долгим и болезненным для дерева процессом. Обрезку проводят под кольцо. Конкретно в этом месте ткани дерева могут быстро заживить рану.

При толщине ветки более 3 сантиметров в первую очередь следует сделать надпил снизу, потом сверху и обломать. Если этого не сделать, ветка упадет сама и повредит участок коры.

Место, где вы провели спил, нужно обработать садовым варом, к примеру, из канифоли, парафина и жира или же другим раствором, который для этого подойдет.

Не рекомендуется сильно убирать годичный прирост груши. Достаточно будет, если вы сократите его на четверть.

После того как обрезка дерева уже была проведена, его нужно подкармливать. Однако не советуют делать это чересчур интенсивно.

Вместе с омоложением кроны нужно провести работы, направленные на омоложение системы.

Когда вы правильно и красиво сделаете крону, избавите дерево от лишних веток, оно расправится и уже через несколько лет порадует вас спелыми и сочными плодами.

Сколько лет живут груши

Груша – дерево-долгожитель. Продолжительность жизни некоторых из них может достигать даже 300 лет. Плодовые груши живут не более 50 лет. Лесная груша поздно плодоносит, поэтому первый урожай с нее можно получить только спустя 10 лет после посадки. С одного такого взрослого дерева получается до 30 кг фруктов.

Помните, что среди груш не часто встречаются самоплодные сорта. Дереву нужно перекрестное опыление, поэтому нужно сажать минимум 2-3 груши. Более того, этого может быть мало, и тогда вам придется посадить еще несколько груш.

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